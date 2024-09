La tasa de interinidad docente es del 6,7% según la consejera Espina

Temporalidad en Educación

La tasa de interinidad en la enseñanza pública asturiana está en el 6,7%, por debajo del 8% exigido por Europa para la administración. Es la cifra señalada por la consejera de Educación. Ese porcentaje no tiene en cuenta las vacantes que cubren el tiempo que los equipos directivos no pueden realizar en el aula así como las vacantes de Asturiano dado que no hay oposiciones para esta materia. Lydia Espina indica que eso explica las tasas de más del 20% de temporalidad que señalan los sindicatos.

Lo decía la consejera tras la reunión con los directores de los centros educativos a los que ha anunciado refuerzo del departamento de orientación y nuevos equipos informáticos para los docentes.

Este miércoles tendrá lugar la primera reunión de este tipo con las direcciones de las escuelas infantiles tanto municipales como autonómicas. De las cinco primeras escuelas del Principado, tres se han cubierto con interinas. Espina señala que todas tendrá director, sea porque hay voluntarios o porque los designa la administración.

Novedades para las direcciones

La consejera de Educación, Lydia Espina, ha trasladado este martes a los directores de todos los centros educativos a quienes ha trasladado las pautas más fundamentales para el nuevo curso escolar, las novedades y los aspectos fundamentales a priorizar. Entre esas novedades Espina ha destacado el refuerzo de los orientadores de los centros, de tal forma que los centros más grandes, concretamente los que tienen más de 1.000 alumnos, van a contar con otra figura de orientador más. Las reuniones han comenzado con las direcciones de Infantil, Primaria y Educación Especial. En declaraciones a los medios la consejera ha destacado entre las novedades en política educativa la estrategia de autismo, que de manera pionera se va a empezar a llevar a cabo aquí en Asturias y que se desarrollará a lo largo de toda la legislatura, comenzando este año. "El año pasado hubo un pilotaje en tres centros educativos, liderado por la Universidad de Madrid y la vamos a llevar a cabo a partir de septiembre", ha dicho Espina.

Otra de las cuestiones que desde la consejería han trasladado a los directores de centros es la respuesta a una petición histórica que pasa por la nueva dotación tecnológica. Así les ha trasladado Espina que se renovarán los equipos informáticos para los equipos directivos. "Había habido un despliegue digital muy grande para el alumnado, pero nos faltaba llegar a las direcciones especialmente de primaria y es lo que hemos anunciado a lo largo de este curso escolar. A partir del mes de septiembre se distribuirán aproximadamente 1.600 equipos para todos los colegios públicos de educación infantil y primaria, que incluyen los equipos directivos y también los auxiliares administrativos", ha indicado.

Otra de las novedades del curso será el protocolo de actuaciones, especialmente para las nuevas direcciones, algo que habían pedido y que incluye una guía que se va a presentar próximamente a esas nuevas direcciones, 43 en concreto para este curso.

Por tercer curso consecutivo se desarrollará el programa de inclusión 'Vuela' y también seguirán en marcha los programas PROA+ dirigido al alumnado vulnerable o la unidad de respuesta rápida para casos de conducta complicados, entre otros.