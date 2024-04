La Semana Santa incumplió las expectativas en Asturias

Los datos de ocupación y actividad económica durante esta Semana Santa no cumplieron las expectativas optimistas del sector que alcanzó una ocupación media en Asturias durante los días festivos de la Semana Santa (de jueves a domingo), de un 83%. El año pasado las cifras fueron un poco mejores pues se obtuvo una ocupación durante estos del 95%.

La media de ocupación en los primeros días de la semana (sábado 23 a martes 26 de marzo) rondó el 50%, que se elevó hasta el 57% el miércoles santo. Estas cifras indican que en Asturias la Semana Santa sigue restringiéndose a los días festivos del jueves a domingo. Por zonas, los resultados muestran que los destinos urbanos se han comportado sensiblemente mejor al resto. Oviedo y Gijón consiguen casi el 100% de ocupación, de jueves a domingo similar al de los años precedentes. De todas las tipologías de alojamiento, los hoteles y apartamentos turísticos, en su mayoría urbanos, son los que mejor resultados obtienen.

El Turismo rural y los campings (sobre todo los bungalows) han tenido peor comportamiento seguramente al ser más sensibles al mal tiempo y no ser netamente urbanos que es donde mejores resultados se obtuvieron. No obstante, el Turismo Rural alcanzó ocupaciones medias en Asturias entre un 77% y un 80% los días centrales de la Semana Santa, pero esta tipología ha obtenido resultados muy dispares entre unos establecimientos y otros y en algunos casos la competencia de las VUT ha sido muy perjudicial.

En cuanto a la restauración, lo resultados demuestran que, como en los alojamientos, la afluencia a los establecimientos en Semana Santa queda restringida el periodo de jueves a domingo. Y este año, además, principalmente a las comidas, produciéndose una importante caída en la ocupación de las cenas. Muy probablemente esto fuera debido al mal tiempo que en Asturias afectó especialmente a las tardes cuando aparecieron las lluvias y los vientos fuertes y bajaron las temperaturas.

Hay una circunstancia especialmente llamativa y preocupante en restauración que es el incremento de los casos en los que no se presentan los clientes que tenían reserva confirmada y de las anulaciones. Según nuestros asociados, casi la mitad de los restaurantes se han visto perjudicados por esta circunstancia, pero en Oviedo este nivel de afectación llega al 75% de los restaurantes que afirman que en estas fiestas han tenido casos de no prestaciones y anulaciones de última hora.

En términos generales en la restauración no se ha notado un incremento del gasto, excepto en Oviedo y en el Oriente, donde es ligeramente mayor el número de establecimientos que refieren un cierto incremento. Así como en alojamiento, siempre en términos generales, hay un importante número de establecimientos que no está satisfecho con los resultados, en restauración, pese a no obtener los mejores resultados, es mayoría quienes se manifiestan satisfechos, quizás porque sus expectativas eran menores.

En general el tiempo ha influido negativamente en los resultados finales de la Semana Santa tanto en alojamiento como en restauración evidenciado por las numerosas anulaciones de última hora.