Izquierda Unida de Parres exige que se depuren responsabilidades por las inundaciones de los últimos días

Desde IU Parres han exigido este fin de semana que se empiecen a depurar responsabilidades por las inundaciones sufridas en los últimos días.

El grupo se preguntaba en un comunicado: "¿Quién o quiénes permitieron construir en zona inundable el Colegio, Instituto, ERA, Hospital, viviendas tanto de protección social como libres? ¿Por qué tenemos que estar los vecinos y vecinas año tras año pagando la incompetencia de nuestros gobernantes?".

Los responsables locales explican que "no necesitamos que se desborde el río Sella para que nos entre el agua en nuestras casas, garajes, trasteros… el agua nos sale por las alcantarillas, y si no nos creen, que bajen a la zona del Barco, Tocoti, Les Canaries.. Se construyó en zona inundable, incluso después de la "gran riada" de 2010 se construyó un edificio de VIPASA a la vera del Sella con garaje y trasteros subterráneos".

Las críticas de Izquierda Unida apuntan al Presidente del Principado, Adrián Barbón, "quien hizo unas declaraciones in situ que a más de un vecino y vecina nos dolió. Aseguraba que le preocupaba el que no se hubiesen ejecutado las obras aún. Créanos, Señor Presidente, que más nos preocupa a nosotros porque ahora lo que nos toca, después de achicar agua, es sacar el barro de nuestras casas, reponer mobiliario, lidiar con las humedades que aún persisten desde 2010, comprar agua potable porque durante días nos saldrá "barro" por los grifos e intentar no perder las fuerzas y todo esto sin ningún tipo de ayuda económica ni por parte del Gobierno Regional ni Local".