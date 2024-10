Las instalaciones de Cogersa tendrán seguro antes de marzo, salvo la 'plantona' en reparación

ERRORES

Laadmite "errores" en el caso derivado de la falta de seguros voluntarios en parte de las instalaciones de Serín. Roqueñí se compromete a que en el primer trimestre de 2025a excepción de la 'plantona', que estará en obras de reparación tras el incendio que ha desatado varias polémica desde aquel siniestro del mes de abril. La consejer encarga a la gerente de Cogersa que aborde el tema de los seguros. Además, anuncia la apertura de una investigación interna para determinar dónde se produjeron los fallos y, si cabe, adoptar las decisiones oportunas.

Es el resultado principal del Consejo de Administración de Cogersa después de que el socio de gobierno, Izquierda Unida, pidiese explicaciones sobre la falta de seguros en Cogersa. Esta misma mañana, Roqueñí negó que exista ninguna crisis en el consorcio después de trascender que las diferentes instalaciones, no solo la que se quemó en abril, carecen de seguro por daños. "Yo no veo ninguna crisis, yo lo que veo es que se ha magnificado una cuestión que obedece a una cuestión administrativa como es la contratación de seguros", ha respondido Roqueñí a los periodistas en el marco de su participación en un acto en Oviedo. Ha estado acompañada por la gerente de Cogersa, Paz Orviz. Roqueñí ha insistido en que Cogersa tiene todos los seguros obligatorios en regla.

Roqueñí ha sido preguntada sobre si se planteaba dimitir tras lo ocurrido. A este respecto, ha dicho que ella, como consejera, tiene su puesto siempre a disposición del presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón. El dirigente aún no se ha pronunciado sobre este asunto. Roqueñí ha dicho que ha hablado con él estos días. "Yo estoy para hacer lo que mi presidente diga y ahora mismo lo que estamos es gestionando", ha apuntado.

"FRUTO DE UNA NEGLIGENCIA"

Este asunto de los seguros de Cogersa ganó relevancia tras el toque de atención del socio de gobierno, Izquierda Unida. Su secretario de Organización, Maximino García, considera que es una situación “grave, fruto de una negligencia”. Pide la documentación y comprobar si hay que señalar responsables. No debería afectar al pacto de gobierno del Principado: “Todo depende del resultado final, de lo que indique la documentación y si hay que asumir responsabilidades o no. Como en todo gobierno, sea de coalición o no, hay tensión pero hay que actuar con cabeza fría y no por impulsos”.

A raíz de este asunto, han arreciado las exigencias del PP para que la consejera dimita, algo que también demanda el diputado de Foro Adrián Pumares ante la que considera sucesión de mentiras de Roqueñí.