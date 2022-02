El Carnaval de Oviedo empieza el 1 de marzo con idea de impulsar la participación

Carnaval ovetense

Oviedo presenta su programa de Carnaval que centra la actividad principal del 1 al 5 de marzo. Festejos recupera esta celebración con "garantía de seguridad". Las actividades comienzan el martes 1 de marzo con el Carnaval Infantil en el Palacio de Exposiciones y Congresos con un parque de juegos de habilidad y equilibrio junto a un concurso de disfraces en categorías individual, parejas y grupos animado por Dj Mario. La entrada es gratuita hasta completar el aforo.

Lo principal será el Desfile de Carnaval del sábado 5. Arrancará de la plaza de América a las 17:00 y discurrirá hasta la plaza de la Catedral por la avenida de Galicia, Toreno, Uría, San Francisco y González Abascal. Junto a charangas y colectivos de centros sociales estará la Gran Reina del carnaval, que irá en zancos, y la Fanfarria musical ATS "Huca, huca", en reconocimiento a los sanitarios. El concurso de disfraces de adultos tendrá lugar en la plaza catedralicia y terminará con el entierro de la sardina y el show de Charlie Teibol.

Además, el Ayuntamiento organiza el tercer concurso de escaparates de establecimientos comerciales, un certamen de decoración de negocios hosteleros llamado "Disfraza tu local" y concursos online con información en centrosocialvirtualoviedo.es. Por su parte, Otea celebra jornadas gastronómicas de Antroxu el 1, 4, 5 y 6 de marzo.

La concejala de Festejos Covadonga Díaz señala que han cambiado el modelo de esta fiesta para favorecer la participación y que los niños y familias sean protagonistas. El Carnaval mantiene el presupuesto de 40.000 euros a lo que se suman los 15.500 euros de premios.

La Losa, cerrada a fiestas

El Desfile de Carnaval no empezará en la Losa en aplicación de la sentencia que lo impide. La concejala lamenta que por un recurso de "dos vecinos" no se pueda utilizar este enclave. De hecho, la Ascensión tendrá que trasladarse. Díaz plantea ubicar actividades en Porlier, plaza de la Catedral y Campo San Francisco. El recinto ferial de La Florida no estaría listo.