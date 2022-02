Autorizada la nueva compatibilidad de Ignacio Cuesta

Régimen de compatibilidad

El primer teniente de alcalde de Oviedo podrá disponer de 4 horas semanales para su trabajo como abogado y hacerlo compatible con su cargo municipal. PP y Ciudadanos votaron a favor de la compatibilidad mientras que Vox, Somos y PSOE sumaron votos en contra. La portavoz de Vox Cristina Coto admite que el concejal es libre de administrar su tiempo pero eso redunda en escasa gestión en el área de Urbanismo. Coto le pide que deje la abogacía hasta las elecciones. Mientras, el grupo socialista plantea a Cuesta devolver el dinero ganado como abogado durante el tiempo que tuvo una compatibilidad que fue tumbada por el juzgado. El concejal Ricardo Fernández le reprocha una actitud vergonzosa. El más duro, el edil de Somos Rubén Rosón. "Pesetero, pirata, indecente, cobarde y sinvergüenza" son algunos de los improperios lanzados contra el concejal de Ciudadanos a quien acusa de forzar al equipo de gobierno.

Ignacio Cuesta alega que su compatibilidad no es una cuestión política sino técnica y en ese sentido esgrime el informe del secretario municipal porque define el tiempo “marginal” de trabajo particular en cuatro horas semanales, un tiempo recogido por analogía de la ley de incompatibilidades porque la legislación de régimen local no lo regula con precisión. El alcalde Alfredo Canteli intervino para recalcar su confianza en Cuesta y el respaldo de todo el gobierno municipal. "Somos una piña", afirmó rotundo el regidor ovetense.

Indalecio Prieto

El Ayuntamiento de Oviedo se persona como demandado en el procedimiento sobre el futuro de la calle Indalecio Prieto impulsado por el PSOE. Los socialistas reclaman el reconocimiento de la titularidad pública del conocido como callejón de Gascona y evitar así la construcción de edificios. El objetivo es parar el estudio de detalle para el desarrollo urbanístico de la zona.

De este asunto se discutió en el pleno municipal. El edil de Somos Ignacio Fernández del Páramo urgió al concejal de Urbanismo a alcanzar un acuerdo con el promotor para evitar que se construya en la zona. Ignacio Cuesta replica que el empresario no quiere llegar a acuerdo alguno y la situación es irreversible. Rechaza que le responsabilicen de algo que pudo prever el tripartito de izquierda.