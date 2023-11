Álvaro Queipo, nuevo presidente del Partido Popular de Asturias

Álvaro Queipo, presidente del PP de Asturias

El hasta ahora secretario general y actual portavoz parlamentario Álvaro Queipo recibía el 95,83% de los votos del congreso regional del Partido Popular de Asturias, una cita que los populares asturianos no celebraban desde 2017. El del Castropol lograba así un 10% más de respaldos que hace una semana. El nuevo responsable del PP de Asturias contó con el apoyo presencial del presidente nacional del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo así como de los presidentes de Cantabria y Galicia, también presidentes de los partidos en ambas comunidades, así como el responsable del PP de Navarra.

Queipo afirma que el partido "está más fuerte y más preparado" para atender a los asturianos. La presidencia "no es un título nobiliario ni un elemento más en el currículum", advierte, sino una responsabilidad. El popular señala que Asturias se está convirtiendo en una "isla" al tener gobierno del PSOE. Reprocha al presidente del Principado que "se esconda" y le urge a "explicar por qué aplaude el perdón a una élite corrupta" en referencia a la amnistía a condenados, acusados y prófugos del 'procès'. Queipo acusa a Adrián Barbón de ser uno de los principales apoyos de Pedro Sánchez y aplaudir al secretario general del PSOE "pese a saber que los acuerdos son malos para Asturias". El nuevo presidente del PP presenta su partido como "la única alternativa posible" para un cambio de gobierno en la comunidad.

Núñez Feijóo, crítico con Barbón

El acuerdo de amnistía para la investidura de Sánchez marcó buena parte del discurso del presidente del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo. En ese sentido, el líder popular aseguró que "Asturias pierde porque ha ganado el independentismo y el aval del presidente de Asturias al pacto acredita que los asturianos son ciudadanos de segunda y sin embargo los asturianos son ciudadanos de primera", concluyó el político gallego. El responsable del PP dijo que "me ha sorprendido mucho declaraciones del presidente del Principado que vino a decir más o menos que a él no le gusta la amnistía, que los asturianos pague la deuda de los independentistas catalanes, pero que si es necesario, se alegra porque vuelve a gobernar su partido". Feijóo señala a renglón seguido que es "una forma muy interesante de entender la política que yo, desde luego, no comparto" Así, Feijóo señala que "vale más tener dignidad y no tener que gobierno que perder la dignidad por las ansias del poder".

En clave de partido en Asturias, Feijóo advirtió a Queipo en tono de broma, que todo lo malo se lo van a reprochar a él. En todo caso, le ofrece todo su apoyo para que el PP de Asturias consiga el Gobierno del Principado dentro de cuatro años para lo que ya queda "un día menos". Feijóo citó a varios cargos institucionales, antiguos presidentes y valoró el trabajo de Diego Canga como candidato autonómico. Recordó que el PP asturiano se quedó a 1.000 votos de tener opciones de gobernar.