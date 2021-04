Se normaliza la vida en las Residencias de mayores

El parte epidemiológico indica que la tasa de positividad se sitúa en el 4,7% y que ayer se han producido 161 nuevos casos positivos por Covid 19. En Siero decae del cierre perimetral esta noche, Langreo continúa y Mieres lo inicia el domingo.

Mañana se hace efectiva la apertura de las Residencias de Mayores, lo que permitirá las visitas de los familiares, las salidas de los residentes, el uso de espacios compartidos y reanudación del proceso de admisión de nuevos ingresos. En definitiva la vuelta a la normalidad. La Consejería de Derechos Sociales, Melania Álvarez, dijo que éste será “un día para la esperanza”. Atrás ha quedado un año entero de duras restricciones que han limitado la actividad de las personas mayores porque en ellas se ha cebado la pandemia y todas las protecciones parecían pocas. Pero la vacunación que ha alcanzado de forma prioritaria a los 12.000 usuarios de los 270 establecimientos geriátricos que existen en la región y que se convirtieron en centros socio-sanitarios, pasa a una nueva fase, la situación epidemiológica es muy distinta y “la normalidad entra en las Residencias”. No obstante advierte que el cambio se afronta con prudencia y que se mantendrán las limitaciones cuando el concejo en que radique se encuentre en el nivel 4+.

El nuevo protocolo que mañana entra en vigor, afecta a cuatro áreas:

- Visitas: El régimen de visitas de las personas residentes que no están en aislamiento se mantendrá con normalidad en todos los centros, si bien podrá modificarse en caso de que se detecten positivos por coronavirus.

- Salidas: Se permitirán las salidas al entorno del centro organizadas y también salidas de fin de semana, que serán puntuales y sin pernocta. La medida podrá limitarse si el municipio está en situación de riesgo máximo por covid-19 (4+).

- Espacios comunes: Las zonas compartidas, salas de estar y de uso terapeútico, comedores y bibliotecas, entre otros espacios, recuperan su actividad habitual y solo se limitirán su utilización y aforo en caso de que se detecte algún contagio.

- Admisión: Se normalizan los ingresos ordinarios y se exigirá a cada persona que solicite plaza una prueba PCR negativa realizada en un periodo no superior a 72 horas. En caso de que la persona no haya sido vacunada, tendrá que guardar aislamiento

preventivo durante 14 días y se le repetirá la PCR para comprobar el resultado negativo.

Este protocolo será efectivo hasta el 9 de mayo y luego se procederá a su revisión.

No obstante, con carácter general, el Principado tiene previsto mantener el sistema 4+ de cierres perimetrales por concejos después de finalizar el estado de alarma. El modelo seguirá vigente después de esa fecha, según advirtió la portavoz del ejecutivo, porque “el gobierno asturiano no desiste de medida alguna y seguirá aplicando medidas contundentes para contener la pandemia”. No obstante, Melania Álvarez confía en que durante el mes que queda de plazo se pueda entrar de lleno en la recuperación

Con todo, lo más importante para el ejecutivo asturiano es que las medidas que se adopten tengan soporte legal o certeza jurídica y eso aún no está claro.

Entre tanto el gobierno asturiano continúa su plan de vacunación, sustentada en el marco general del país, para contener la cuarta ola, que ya está presenta en otras CCAA. El objetivo es multiplicar los inmunizados y ha aceptado el ofrecimiento de la FADE para que las mutuas se involucren en el proceso de vacunación y llegar así primero a los objetivos.

Ayer se logró otro record, casi 10.000 dosis inoculadas en un día, son 280.000 los vacunados, lo que sitúa al Principado en cabeza de las CCAA.

El Principado ha ampliado en 5 efectivos la plantilla para agilizar la resolución de las sanciones en curso y aconseja a Podemos, que si tiene conocimiento fehaciente de irregularidades las ponga en conocimiento de sanidad, porque se tramitan todas las denuncias.