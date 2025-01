Nieves Roqueñí será la nueva presidenta del puerto de Gijón y Belarmina Díaz ocupará su puesto como consejera de Industria

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón propondrá a la actual consejera Nieves Roqueñí para presidir la Autoridad Portuaria de Gijón, mientras que la hasta ahora directora general de Energía y Minería, Belarmina Díaz, se pondrá al frente de la consejería de Industria, Transición Ecológica y Comercio.

Así lo ha indicado en rueda de prensa, Adrián Barbón, que ha destacado la capacidad de ambas para hacer frente a sus nuevas competencias. De Roqueñí ha indicado que "cree que es la mejor persona, ya conoce el Puerto y su funcionamiento del puerto, porque ha formado parte en la legislatura pasada de su Consejo de Administración, que tiene una enorme trayectoria tanto en la vertiente industrial como medio ambiental, y por tanto tiene esa garantía de solvencia que es necesaria, y además una empatía probada".

Preguntado si el cambio se debe a los enfrentamientos que Roqueñí tuvo con sus socios de Gobierno, el presidente asturiano ha indicado que "todo lo contrario" y ha manifestado que el Puerto de Gijón es una de las administraciones más potentes que tiene Asturias.

"Si le pasara factura a una consejera su gestión en este caso no iría promocionada a ser presidenta del puerto de Gijón, todo lo contrario, esta es una muestra de mi total y absoluta confianza en la consejera Nieves Roqueñi. Creo que es verdad que le ha tocado gestionar situaciones muy difíciles, pero es una mujer de enormes capacidades, que técnicamente tiene un conocimiento muy riguroso.

CAMBIOS DE NOMENCLATURA

Respecto al nombramiento de Belarmina Díaz como consejera de Industria, Transición Ecológica y Comercio --nueva denominación del área-- ha indicado el presidente asturiano que ha buscado a alguien con "conocimiento del sector industrial que tenga amplia trayectoria en el conocimiento del mismo, en la gestión, en las relaciones con la Comisión Europea y que además tiene una comunicación tanto con el Ministerio de Transición Ecológica y también con el propio Ministerio de Industria".

Aprovechando estos nombramientos, Adrián Barbón ha anunciado también algunos cambios en la nomenclatura de otras dos consejerías: la de Hacienda y la de Fomento. Así la de Hacienda se denominará de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos y la de Fomento pasará a denominarse de Movilidad, Cooperación Local y Gestión de Emergencias. Ambas mantendrán al frente a Guillermo Peláez y a Alejandro Calvo.

Estos nombramiento están previstos que sean aprobados el próximo día 14 de febrero y la consejera tomará posesión de su cargo el sábado día 15.

PRIMERAS IMPRESIONES

La nueva consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio, Belarmina Díaz, asume el departamento con "enorme ilusión" tras compartir "experiencias" junto a la hasta ahora titular y próxima presidenta del puerto de El Musel, Nieves Roqueñí.

En declaraciones remitidas a los medios, Díaz ha afirmado que asume el reto "con enorme ilusión y también, hay que decirlo, con gran sentido de la responsabilidad y con humildad, dispuesta a trabajar".

Además, ha agradecido la confianza al presidente Adrián Barbón y a Nieves Roqueñí. "Ha sido un lujo trabajar a su lado y también aprender de ella y compartir con ella tantas experiencias y tantas situaciones y sobre todo tantas ilusiones de futuro", dice.

Asimismo, ha aprovechado para desear "lo mejor" al frente de la autoridad portuaria de Gijón a Roqueñí, quien también ha mostrado su agradecimiento al presidente por la confianza "en todo momento".

"Ha sido un honor formar parte de este Gobierno en el que he tenido compañeros y compañeras con los que ha sido un lujo trabajar. Creo que desde el Gobierno de Asturias y desde la Consejería 'Teide', como a mí me gustaba llamarla, hemos realizado un gran trabajo en un periodo de profundos cambios y de transición, un periodo que estamos viviendo en Asturias y en la economía regional como algo que es un momento inigualable", dice Roqueñí, valorando la trayectoria de su sucesora. "No me cabe duda de que, tanto por su excelencia profesional como por su capacidad para conformar equipos de trabajo, va a seguir haciendo mucho por esta región desde una consejería tan importante para Asturias", afirma.

SOCIOS DE GOBIERNO

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha indicado que Izquierda Unida analizará de manera serena el próximo lunes en la Comisión Colegiada --órgano de gestión cotidiana de Izquierda Unida-- los cambios de Gobierno anunciados este jueves por el presidente Adrián Barbón.

Barbón anunció que la actual consejera Nieves Roqueñí presidirá la Autoridad Portuaria de Gijón, mientras que la hasta ahora Directora general de Energía y Minería, Belarmina Díaz, se pondrá al frente de la consejería de Industria, Transición Ecológica y Comercio.

Ha destacado Zapico que estos cambios son una decisión que compete al presidente y ha añadido que la misma se le ha trasladado "unos minutos antes que a los medios de comunicación".

"Lo que sí ya he hecho esta mañana ha sido incluir en el orden del día de la colegiada del próximo lunes estos cambios y las posibles repercusiones que puedan tener determinadas políticas. Las quiero analizar serenamente con la dirección".

En este sentido ha indicado que estamos hablando de áreas con las que su consejería tiene un trabajo en común, como son todas las cuestiones que tienen que ver con la ordenación y planificación del sector eólico, con las directrices de comercio, con el decreto que regula también la instalación de los parques de baterías, de las directrices comerciales, de cómo se va a articular en Asturias el desarrollo de la ley de proyectos estratégicos.

"Todo eso yo creo que, bueno, son políticas serias y que quiero tranquilamente analizar con la colegiada de Izquierda Unida", ha insistido Zapico, al ser preguntado por este asuntos antes de dar comienzo la reunión con la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.