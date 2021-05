CON ANA FIERRO

Más de Uno Asturias Noticias 7.20 21/052021

Son muchas las concentraciones convocadas hoy en Asturias en repulsa por la muerte en Laviana, de María Teresa Aladro Calvo. Es la primera víctima de la violencia machista este año en Asturias. Aumentan los casos de COVID en el Principado. Salud ha confirmado 77 nuevos, después de varias jornadas por debajo del medio centenar. La tasa de positividad está en el 2,9% y hay 11 brotes activos, 5 de ellos detectados en la última semana. Asturias aún no tiene claro el protocolo a seguir para vacunar con dosis de Pfizer a quienes recibieron antes AstraZeneca. El Consejero de Salud no espera que el incremento del uso de la primera retrase el proceso. El impacto de la pandemia en las listas de espera ha sido irregular. Las consultas y las pruebas diagnósticas no han sufrido cambios significativos. Sí las intervenciones quirúrgicas. Astilleros Armón va a construir dos nuevos barcos para el armador astur-mejicano Antonio Suárez. El primero, desde julio, garantizará empleo a diario para 200 personas durante dos años. Asturias ha presentado en FITUR la segunda edición del programa “Asturias a lo grande”. Ofertará 12.000 plazas en un amplio catálogo con propuestas gastronómicas, visitas guiadas o actividades de aventura.