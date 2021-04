Piden moratoria en la pesca “en el Esva, lamentable un solo salmón y no se cierra”. Los pescadores “la matraca de siempre”.

Fructuoso Pontigo, responsable del grupo naturalista reprocha que una vez más, el Gobierno del Principado se pliegue a las presiones realizadas por los pescadores para continuar pescando salmones y truchas, todo ello a pesar del declive que sufren ambas especies, cuyas poblaciones, tras décadas de explotación masiva, continúan en marcada disminución y en peligro de desaparición.

Cita entre las causas de la disminución de los salmones la subida en la temperatura del agua, tanto de ríos como del mar, debido al cambio climático, la propia la pesca, los purines “algo muy grave”, dragados, canalizaciones, presas y represas, entre otros.

Lamento la marcha atrás de la Consejería, en las pocas limitaciones que recogía en su propuesta para el ejercicio de la pesca en aguas continentales, que consistían en la reducción de 4 a 3 los salmones pescados por temporada y la reducción de 6 a 3 las truchas y reos pescados por día. Estos cambios se habían anunciado en el consejo de ecosistemas acuáticos pero luego no se reflejaron en la normativa de pesca publicada.

Por su parte el Presidente de La Socala, Emilio Fernández, discrepa de todos los planteamientos de los naturalistas a quienes acusa de emplear “la matraca de siempre”.

Opina todo lo contrario sobre la influencia en la Administración, y que por el contrario son los ecologistas, algo que se puede demostrar con la reducción de cupos y de ninfa, descartando que ellos la puedan tener.

Afirma que “en absoluto” sean las cañas y los pescadores los que influyen en que haya menos pesca en los ríos. Sobre la moratoria de la pesca, argumentan que ese planteamiento no se sostiene al recordar que en los tres últimos años se pescaron 7 salmones en El Esva “se pudo decir que estuvo cerrado, se ha conseguido que hubiera más peces, no en absoluto”. En el Porcia, cerrado, más de lo mismo.

En el caso de aplicar una prohibición de la pesca sin mosca no acudirían a los ríos “si el pescador no cuida el rio se acaba la pesca. Demostrado que en los ríos vedados del Occidente "no hay salmones” por lo que desmontan la moratoria de la pesca.

Defiende la repoblación de los ríos que ayudan a compensar los diversos factores que incluyen en la merma de la pesca, al considerar que en caso contrario con la propia regeneración natural no llegaría “la cuenta de la vieja, si eso se queda en el rio habría mas repoblación natural, no es así” apostillo.

Termina diciendo que las propuestas que plantean los ecologistas “no sirven, son negativas” para el rio. Se empeñan en poner el foto sobre los pescadores, “desconocen por completo la vida de las orillas de los ríos”.