Más de Uno Luarca 31/08/2021

La portavoz, Josefa Martínez, comenta que se ven afectados en principio una treintena de alumnos que están matriculados ya en Luarca, y que se puede ampliar esa cifra tras la convocatoria de septiembre.

Denuncian que no disponen ni de línea de transporte regular para estudiar, y que muchas familias no pueden hacer frente al coste que lleva ese traslado, por lo que demandan una gratuidad pese a que ese ciclo no es enseñanza obligatoria, argumentando a su favor que tampoco lo es la de 0 a 3 años, preguntando ¿en donde es más importante esa enseñanza? “si hay que llegar hacer huelgas de los estudiantes, se hará. Y si hay que seguir haciendo ruido se hará, pero esto no se puede dejar”.

Apelan a los mismos derechos que tienen los ciudadanos de la zona centro y el pago de impuestos, para recibir los servicios.

La única cetárea natural operativa de toda Asturias, Cetárea Sport, Pescados y Mariscos, de Luarca, llevara a cabo este sábado una Jornada de Puertas Abiertas en su instalación, sita en la playa 3ª de Luarca, mediante un total de 6 visitas programadas repartidas entre la mañana y la tarde para grupos reducidos de seis personas.

La finalidad, según explico el gerente, Adán Pérez, es dar a conocer la instalación, su historia que data desde el año 1905, ser conocedores de la calidad del producto y la importancia que tienen este tipo de complejos para poder mantener stocks con material de primera calidad y conservados en su hábitat. Así como explicar y dar conocimientos sobre el material que podrán ver; centollos del cantábrico, langosta, buey, bogavantes y nécoras. Es necesario realizar la reserva previa en el correo cetareasport@gmail.com.

El I Mercado Marinero de Luarca, que organiza el Ayto. de Valdés, que se celebrara durante este fin de semana, de viernes a domingo, contara con un total de 16 puestos entre agroalimentarios y de artesanía, varios talleres para los niños y actuaciones musicales.

La edil responsable, Roció Suarez, explico que la feria se ubicara en la Calle Párroco Camino, se inaugurara el viernes por la tarde. El sábado contara con la actuación del grupo de baile Marta y Miguel, por las mañanas habrá talleres para los niños, mientras que en las tardes incluye concierto de habaneras y pasacalles con música tradicional. Confirmo que el mercado que trata de mantener actividad en el Concejo tras los meses fuertes del verano, viene para quedarse.

