Más de uno Luarca 28/05/2024

Las zonas y las calles afectadas comprenden las calles; García Prieto desde la oficina de turismo hasta Decorat, Ramón García, Aurelio Martínez, Ramón Asenjo, La Peña hasta el número treinta y siete y afectando a los siguientes edificios: teatro Amelia, Mapfre, La Caixa, La Farola, Albergue, BBVA, confitería La Luz, El Casino, El Puente, Hotel Villa de Luarca y desde edificio Onda Cero hasta La Gasolinera.

Explica que todas las líneas e instalaciones estarán siempre con tensión, ya que de suspenderse o finalizar los trabajos antes de la hora indicada se repondrá el suministro de inmediato sin previo aviso.

Finalizan agradeciendo la colaboración tanto ciudadana como de empresas afectadas, a la vez que ruegan disculpas por las molestias.

Alcalde Valdés “tendrán que decirme, pues ¿a quién se compra?" sobre critica de Villa Europea del Deporte. | Cedida

La corporación municipal de Valdés procederá al requerimiento de la anulación de un acuerdo adoptado por la Parroquia Rural de Barcia y Leiján, sobre la contratación de una plaza de auxiliar de secretaria al supuestamente incumplir las normas establecidas de la convocatoria de un puesto público al vulnerar la publicidad e igualdad.

Los ediles valdesanos celebraran un pleno ordinario este jueves día 30, desde las 20:00 horas, con un total de 15 puntos en el orden del día, entre los que destaca ese requerimiento.

Según ha explicado el alcalde, Óscar Pérez la Parroquia, ha procedido a la contratación de una plaza pública de auxiliar de secretaria "incumpliendo el principio de publicidad" al no reflejarlo en el BOPA y también el de "igualdad" entre todos los españoles, al haber establecido en las bases que solamente podía concurrir una persona de la propia Parroquia. A eso se suma que la contratación estaba supeditada a una entrevista personal con el alcalde presidente, sin la convocatoria de una mesa de contratación, como establece la normativa para este tipo de procedimientos.

Pérez, dijo que el Ayto. ha advertido de la anomalía a los infractores, pero que estos hicieron caso omiso “y tiraron para adelante”. Por eso dijo que no les queda otra que “plantear un Contencioso Administrativo, es decir, que la Parroquia de Barcia y Leijan, deshaga un acto administrativo que consideramos que está hecho de manera errónea y que, por lo tanto, no puede tener continuidad”.

Destaco del pleno las propuestas que hacen desde el equipo de gobierno sobre la construcción de una nueva estación de bomberos en Valdés, así como la de solicitar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la cesión de una veintena de viviendas de La Ronda-Valdés.

Por otra parte, defendió ante ciertos detractores que ponen en cuestión por internet la concesión a Luarca como Villa del Deporte Europea 2025, al decir que no escucho ninguna crítica y si a los clubes y funcionarios el celebrarlo “y seguir dando pasos adelante con el deporte”.

Lamenta que cuando se lo otorgaron a otras Villas como Candas, Navia o Grado, “no he escuchado esto”. Sobre que se ha pagado por ello y no por merecimientos propios, responde que “tendrán que decirme, pues ¿a quién se compra?, porque la verdad que solamente la insinuación yo creo que ya es hasta reprochable, no”. Explica que para participar en este tipo de eventos “hay que pagar una inscripción como todas las demás Villas que se inscriben y después se compiten con las mismas normas. Por lo tanto, es que no veo aquí ninguna cuestión extraña”.

El resto de la info a modo de titulares:

Viesgo dejará sin fluido eléctrico a una parte de Luarca desde las 23 h del jueves para sustituir un transformador. Ayto. Valdés estudiará en pleno emprender acciones judiciales contra la Parroquia de Barcia-Leijan por una contratación irregular. Los trabajadores de Ence dan luz verde al Comité de Empresa para convocar 5 días de huelga si se incumple acuerdo de las bajas laborales. Medio Rural libera a 191.223 ejemplares “Torymus sinensis” contra la avisispilla del castaño, un 36% más. Alcalde Valdés defiende la elección de Villa Europea del Deporte como el resto de los distinguidos.

Fomento concluye las obras de mejora del paseo marítimo de Cudillero tras invertir 95.000 €. Más de sesenta alumnos de educación primaria de Oscos-Eo, enfundados de diputados, defendieron lo rural en la Junta General. Manuel Á. Cascos denuncia sectarismo por parte del Ayto. de Valdés y manía persecutoria al requerirle la limpieza de su finca en Villar, cuando esta correcta. Alcalde Valdés señala que se emiten requerimientos a todos sin distinción, lo hicieron a medio centenar en Almuña, los próximos a La Capitana.

El Ridea presenta el libro “La venganza del campo” interviene Francisco Rodríguez. Pdte. Ilas. S.A. Cultura inicia esta tarde un curso de llingüa eonaviega en Boal. Cerca de una veintena de tiendas de Navia participan en la pasarela de moda del fin de semana. Boal acoge el VII encuentro de Programas Rompiendo Distancia del Área I. Enrique Rodríguez asiste al encuentro rompiendo distancias del Área en Boal. Olmo Ron visita Grandas de Salime y se reúne con alcalde.

La unidad móvil de Sangre mañana en Figueras y Castropol. Una treintena de comercios de Navia participarán en las Noches Blancas. La cardióloga Fátima Pérez impartirá mañana un taller de reanimación cardio pulmonar en A Roda, Tapia. Casi una veintena de establecimientos de Navia ofrecerán sus originalidades en el Vamos de Tostas. El Investigador Samuel Sal Sarria impartirá en Piñera (Castropol) una conferencia en la que explicada cómo ser resiliente y no morir en el intento. El museo etnográfico de Grandas de Salime estará de puertas abiertas durante este fin de semana.

A Xunta sufraga con 70.000 € mejoras en los entornos de las playas de Ribadeo. En San Martin de Oscos abordarán la Neuropsicología para los padres y abuelos. Gamones celebra el mercado artesanal y tradicional dando continuidad al guiño de la rapa y la afilada. La biblioteca de Figueras cierra la semana con un cuentacuentos para los alumnos del colegio. El colegio Jesús Álvarez Valdés de La Caridad con puertas abiertas por su 50 aniversario hasta el jueves. G. M. Peña Furada de Navia de ruta por Riaño, León, este domingo.