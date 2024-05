Más de uno Luarca 22/05/2024

Según los trabajadores, no se cumple un acuerdo firmado entre las partes, relativo a las bajas laborales, que establecían que el accidentado estaría las primeras 72 h en observación y que si daba lugar a la baja esta facilitaría.

La realidad, según estos, no es así, y no se dan esas bajas para maquillar las estadísticas, con los consiguientes perjuicios para los afectados que no saben en qué situación están, y les obligan asistir a un lugar que no es el suyo.

El problema se agrava al asegurar que la mutua en connivencia con la empresa no facilita esos documentos, tal como expreso Javier Fernández, Pdte. Del Comité de Empresa. “La multa son las que tienen que darte la baja si es por accidente. Entonces la mutua, pues, sigue las recomendaciones de la empresa que la llama, para decir que no le des la baja, que lo voy a poner en una oficina sentada. Pues esa es la dificultad que tenemos”.

Por tal motivo este viernes 24 y sábado 25 celebraran unas Asambleas de Trabajadores para que decidan qué tipo de medidas adoptan sin desvelar cuales pueden ser.

Ence “niega rotundamente” las acusaciones lanzadas en relación con las bajas de los trabajadores, a la vez que aclarara que “es la Mutua la encargada de valorar estos casos y determinar si procede, o no, la baja médica”.

La Bienal de Casa Consuelo retoma la actividad y falla los premios. | Cedida

El jurado encargado de fallar la XVIII Bienal de Arte y Gastronomía Casa Consuelo y el IV Premio Jesús Villa Pastur ha otorgado este último al asturiano Juan Fernández Álava, con su óleo sobre lienzo “Siesta” dotado con 3.000 €, fue adquirido por el Restaurante organizador. El certamen repartió un fondo de adquisición por los patrocinadores por importe de 14.200 € entre un total de siete artistas.

Los otros finalistas entre las 89 obras presentadas fueron las obras de Javier Victorero, premio Caja Rural (3.000 euros). Israel de la Peña, Astilleros Armón (1.850 euros). Marcos Morilla Ayto. de Valdés (1.000 euros).

El director del Certamen, Orlando Suárez, señalo que también fueron distinguidas las creaciones de Jezabel Rodríguez, por Astilleros Armón, con (3.000 euros). Tomás Miñambres (1.150 euros) y Lucía Pampillón (1.200 euros) ambos adquiridos por el Ayto. de Valdés.

El jurado seleccionó una veintena de obras que se expondrán en la Casa de Cultura de Luarca del 1 al 13 de julio, destacando la dificultad para la elección debido "a la alta calidad. Yo creo que una de las mas altas de los últimos años". También han fijado el 9 de julio para el acto de entrega del galardón durante un almuerzo en el restaurante Casa Consuelo, en la que también se homenajeará a diferentes personalidades. El premio “artista de la cocina”, a Raúl Cabrera, Dir. Chef del Kursaal, de San Sebastián. El Resta. de la zona por trayectoria y categoría, a Casa Vicente, de Castropol. El artista vinculado al certamen, el escultor José Luis Fernández, y al sumiller el Rest. el Güeyo de Mar, de Ribadesella.

Por otra parte, tienen avanzadas las gestiones para una exposición que estaría integrada por una parte de la muestra que sirvió de homenaje a Álvaro García, en Trascorrales, Oviedo, sería para la segunda quincena de julio en la Casa de Cultura de Luarca, coincidiendo con el evento de GastroLuarca.

El mercado medieval de Luarca reunirá unos 40 stands de artesanía y productos locales. | Onda Cero Luarca

El Ayto. de Valdésconmemorará la Carta Puebla en el año en el que se cumple el 754 aniversario del Fuero de Luarca desde este jueves y hasta el domingo con una Feria medieval y diversas actividades durante estos días.

El concejal de Turismo, Ismael González, dijo que ya tienen todo preparado para celebrar la efeméride, lo que supondrá que la capital del concejo “volverá al medievo, con varias calles engalanadas e incluso las ampliamos al paseo del muelle. Habrá música, baile, magia, espectáculos infantiles, equilibristas, multitud de actividades que se irán turnando a lo largo de las horas y días”.

Paralelamente, será la Feria Medieval, que podrá visitarse de 11 h a 23 h y en la que participaran 40 expositores, de artesanía y productos locales. Por otra parte, una docena de establecimientos de la Villa ofrecerán un menú especial del medievo con precios que oscilan entre los 10 y los 30 €.

El domingo en la zona del muelle se llevará a cabo la comida en la calle con la participación de casi 700 personas.

Termina diciendo que están preparando esta tercera edición con “mucha ilusión y ganas de hacer la Carta Puebla de Valdés, formación jurídica del concejo, una efeméride para recalcar y recordar, como festivo local, y ambientado en la época de 1970 del siglo XIII”.

El resto de la info a modo de titulares:

Mantequerías Arias asegura su compromiso de recogida de la leche en Asturias para búsqueda soluciones. Iniciados los trabajos para las rotondas de Cangas en Foz por casi 721.000 €. Mañana jornada de puerta abierta en el Conservatorio de Música del Occidente. Los alcaldes del río Navia por la parte gallega crean una comisión para impulsar la Gran Senda. Axuntar demanda al Gobierno del Principado por el uso del término “eonaviego” para referirse al gallego de Asturias.

El Principado compromete el transporte rural a los escolares más allá de las etapas obligatorias. Patrimonio autoriza intervenciones arqueológicas en el castro de Villacondide, en Coaña. Fomento adjudica la construcción de una fuente en la parroquia rural de San Juan de Piñera, en Cudillero. Ayto. Foz adjudica la concesión del servicio de la residencia y centro de día a CK Senior Gestión S.L. en 9,3 millones. PP-Foz urge a Cajoto a que cite a los familiares de los usuarios de la Residencia de Mayores y piense como les reducirá las tarifas

Acisa-Ribadeo repartirá más de 53.000 premios en la campaña del rasca y gana. El Foro Comunicación y Escuela acerca el deporte de la bici a los alumnos. La Asc. Fraternidad llevó a cabo en Vegadeo la III Jornada Deporte y Motivación. Últimos días para apuntarse al mercado gastroluarca de junio. El Ayto. Boal tiene abierto el plazo de inscripción para participar como expositor en el Domingo de Mercado. El mes de abril mantiene la T media 14´28º C, pero duplica con 106 los litros de lluvia en comparativo año pasado, según MeteoLuarca.

La Unidad móvil de Sangre esta mañana en Jarrio, el miércoles en Figueras y Castropol. Olmo Ron se entrevista con el alcalde de San Martín de Oscos. Castropol se prepara para el Corpus Christi y con sus Alfombras Florales. La música centra la búsqueda de tesoros de la Biblio de Puerto de Vega. El G.M. La Chiruca de Cudillero de ruta el sábado por Poncebos. El Ribadeo FC convoca elecciones a la presidencia. Las escuelas deportivas municipales de verano de Ribadeo ofrecen pesca deportiva, piragüismo, skate, surf y vela, entre otros.