Con Darío Martínez

Más de Uno Luarca 20/08/2021

La Plataforma Salvemos Nuestro Hospital, denuncia lo que considera “graves consecuencias” al haber quedado sin urólogos el hospital de Jarrio, tras la jubilación de un facultativo. De las dos plazas, ahora, solo queda uno desplazado de otra Área, lo que reduce la atención a los pacientes de los cinco días que había, a solo uno a la semana. La consecuencia es la paralización de intervenciones quirúrgicas, las pruebas diagnósticas, ahora apenas se llevan a cabo un par de jornadas al mes. No hay guardias hospitalarias, ni visita a diario a los pacientes en planta. Añaden que no es porque no haya urólogos, Avilés y Valle del Nalón han hecho contrataciones recientemente y Jarrio no. Advierten de que se ha fusionado el servicio con Avilés, porque Avilés sumó 2 urólogos más hace poco, los que opinan serían de Jarrio.