Más de uno Luarca 14/03/2022

Cito los distintos servicios que se ven afectados por ese incremento y que provocan que se eleve la factura municipal de gastos, “nosotros tenemos que tener una visión prudente”. Seguirán trabajando con “un esquema” y preciso que el presupuesto actual no sufrirá “ninguna ampliación, ni modificación, ni proyecto nuevo. Vamos a acabar los proyectos que están en marcha hasta a ver como evoluciona esto”. No quiere que el Ayto. “pueda morir” en varios frentes si amplia el paraguas de proyectos, más lo que tiene en marcha, y no lo hará hasta ver la evolución para posteriormente actuar en consecuencia.

Sobre las obras que están en marcha afirma “se terminaran”. Las Arroxinas ya tiene certificado el 80%, la del museo del calamar el 40%, mientras que las aceras de Luarca y Trevias están en el entorno del 80 y 90%, y del plan de caminos en el lote actual solo restan 7 de unos 80.

El Hórreo de Barcia consigue cuatro de cinco premios en XIX Certamen Costumbrista de Langreo. | Cedida

La Asc. Cultural El Hórreo de Barcia, ha conseguido este fin de semana cuatro premios de los cinco en el XIX Certamen Costumbrista de Langreo, al llevarse la nominación a la mejor actriz, Chusa Juarros, la secundaria, Josefina Lomban, el mejor actor, Juan José Alonso Tresguerres, y el mejor espectáculo, con la obra “Una noche muy tranquila”.

El certamen es organizado por el Ayto. de Langreo en colaboración con la Fundación Marino Gutiérrez, y en él participaron una docena de grupos de la Comunidad. Este año el grupo de Barcia, casi hace pleno, tal como expreso, el componente, Juaco Fernández, que ironizaba “casi no hacía falta ir a la Felguera, nos los podían mandar todos para acá”.

Reconoce que el grupo está cosechando muchos éxitos que fundamento en varios factores “lo primero siendo buena gente, un grupo unido y trabajando muchas horas de ensayo, y encontrando una obra que se adapte bien a nosotros”, son los pilares fundamentales del buen momento que atraviesa el grupo desde hace unos años.

Agradeció al Jurado, a la Fundación Marino Gutiérrez y al ayuntamiento de Langreo por seguir apostando por la cultura y por el teatro amateur.

Adelanto que Josefina se tomara “un descanso” en la representación teatral por motivos familiares, será suplida por María Gudin. Reconoce que no es fácil involucrar a la gente por la apatía generalizada que existe en la sociedad y que afortunadamente desde hace unos meses se incorporó un joven, David.

El resto de la info a modo de titulares:

La Asc. Cultural El Hórreo de Barcia consigue cuatro premios de cinco en el XIX Certamen Costumbrista de Langreo. El grupo de carnaval de Marta y Miguel se impone también en Villaviciosa. Los pescadores asturianos pendientes del Ministro para evitar una huelga. Ministro anuncia reunión mañana con sector pesquero para abordar el incremento de gasóleo. Balseiro reclama al Ministerio que flota gallega de la pescada tenga acceso a las ayudas FEMP. Oro No se reserva acciones legales al estimar que proyecto Salave no cumple normativa. Los Vedes–Equo llevan hasta el Congreso la mina de Salave.

Operarios de Transportes retiraron el argayo de la N-634 a su paso por Castañedo, Valdés. Restablecido el servicio de tren en la línea Oviedo-Ferrol, tras avería en Vegadeo. Astilleros Gondán amadrina otro buque Edda Breeze, para armador Noruego. Carreteras levantará actas ocupación de bienes para mejora crucé Jarrio en Coaña el día 30. Una indisposición de la alcaldesa de Tapia aplaza el pleno extraordinario. Pdte. A Mariña solicita reunión con Dita. Gral. del Consorcio Impulsa para reclamar que Atri se asiente en la comarca.

La casa del pueblo de Foz abrirá los miércoles por la tarde a los vecinos para que puedan trasladar sus inquietudes. Asc. Sardina Carnavalera de Luarca continuara y trabajara por su carnaval. Aula CeMIT Ribadeo abre inscripciones para seminario Atrévete con Facebook. Ayto. Ribadeo solicita ayuda para mejora exterior escuela de Ove. La Fundación Edes anima a los Ayitos. de la comarca a proyectar la película “Tiempo de Verbena”. María Josefa Peña recibió el galardón honorífico de Acisa-Ribadeo. Ribadeo se iluminará hoy de color amarillo para conmemorar el día mundial da endometriosis.

Alcalde Valdés anuncia la congelación de proyectos debido a situación económica y se centrarán en terminar los actuales. PP-Castropol destaca el papel conciliador del alcalde y aprueban presupuesto por unanimidad. El Ayto. San Tirso de Abres abre las inscripciones para participar en la Feria de Semana Santa. La Escuela de familias de El Franco abordará las identidades y relaciones digitales. La Cinemateca Ambulante el miércoles en Puerto de Vega. Ayto. Vegadeo advierte que para los talleres temáticos será obligatoria la inscripción. El G.M. Estoupo Luarca-Valdés el domingo de ruta por Belmonte de Miranda.