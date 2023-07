Más de Uno Luarca 13/07/2023

El presidente, Santiago López, teme que se quede aparcada en un cajón y desea que se pueda aplicar para la próxima campaña que está a la vuelta de la esquina al suponer un montante de unos 3,5 millones de euros.

Recordemos que el objetivo de la Enmienda suspendida era la eliminación del IVA de la donación de alimentos que hacen los ciudadanos en las campañas de recogidas de alimentos, al objeto de poder utilizar su importe en la adquisición de más alimentos o para que las donaciones resultaran más baratas.

Por otra parte, les contamos que la alcaldesa de Navia Ana M.ª Fernández, informa que las obras del paseo marítimo consistentes en la reparación de la escollera para garantizar la estabilidad se han paralizado para permitir el disfrute durante la época estival, a la vez que anuncia que se retomara el 10 de septiembre.

Por otra parte, sobre el paseo marítimo en la zona de Navia, sumergido en expropiaciones, adelanta que contactaran con los propietarios, Sogepsa y Costas, tres de las tras patas de la banqueta que completa el Ayto. con la finalidad de tratar de buscar “la mejor solución posible para todos”.

Asturagua empresa de suministro del agua al concejo de Navia, informa que se producirá un corte en el suministro de 00:00 a 2 h de la madrugada de este viernes con motivo de las conexiones oportunas al nuevo de pósito de agua. Las zonas afectadas Navia y el Barrio de Las Aceñas.

La temperatura del mes de junio en Luarca se ha incrementado en 2´02º C , en comparativa con el año pasado, al alcanzar los 20´23º C por los 18´21º C del pasado año, según el registro de MeteoLuarca.

Pep, explica que este registro provoca que este mes de junio se convierta en el más cálido de toda la serie (desde enero-01) “una barbaridad”, el anterior récord databa del año 2003 con 18´87º C. En cuanto a lluvia hubo un retroceso de 10 l. al contabilizar 145 l este año por los 155 del pasado.

Tapia de Casariego entra en el furor de las fiestas de Nuestra Señora del Carmen, cuyos actos se prolongarán hasta el lunes, 17. Esta mañana se ha inaugurado la muestra que exhibe documentos de la Cofradía del Carmen desde su nacimiento, hace ahora 400 años, se puede ver en la antigua capilla de San Esteban.

Presentación de libro, conferencia religiosa, verbenas y fuegos artificiales irán dando paso al día grande del Carmen el domingo. A las 12:00 horas será la misa presidida por el arzobispo Jesús Sanz Montes y cantada por la coral Polifónica, los coros parroquiales de Tapia, Mántaras y la Banda de Gaitas “Marino Tapiega”. Seguirá con la procesión hasta el muelle, la oración en homenaje a los marineros, la “Salve Marinera” al son de las bocinas de los barcos, unido a la descarga en honor a la Virgen.

Por la noche verbena a cargo de “Mirinda Sound” y el concierto de “Celtas Cortos”. El lunes los cabezudos podrán el broche final.

Estas y otras infos. las puedes escuchar aquí