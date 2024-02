Más de uno Luarca 09/02/2024

Hoy una brigada de investigación del Principado analiza la causa que pudo haber provocado el incendio que afectó a unas 35 ha de superficie forestal de Jarrio, y que todo apunta que podría haberse debido, según los vecinos, a una torreta eléctrica de alta tensión.

La regidora dijo que no tenía datos sobre el incidente que produjo el fuego, que lo más importante en esas 24 horas era librar las casas de estos dos pueblos, reconociendo que las de Bargaz, “estuvieron a punto”. Señalo que gracias a los bomberos que emplearon un contrafuego libraron el pueblo.

Dio las gracias a todos los operativos que participaron incluidos los ganaderos con las cubas y a los concejos vecinos que se interesaron por incendio.

Sobre los efectos del viendo dijo que pasaron a un segundo plano, pero que, si hubo desperfectos con árboles caídos, fanas en todas las carreteras, los postes de telefónica tirados por fincas y carreteras “los destrozos que hace un temporal ni más ni menos”.

Termino opinando sobre las movilizaciones de los ganaderos que “es razonable” todo aquello que reivindican y que hay que darle la “prioridad” que se merecen y sobre todo “escucharlos cómo se merecen”.

Asaja-Coag y UPA pretenden bloquear la cornisa Cantábrica el día 20. | Cedida

Las Organizaciones Agrarias más representativas de toda la Cornisa Cantábrica ASAJA-COAG y UPAsaldrán a la calle el martes día 20 tras alcanzar un acuerdo en una reunión en la que se dio luz verde a la organización de movilizaciones coordinadas que se espera se extenderán desde la frontera con Portugal a la de Francia.

Las acciones conjuntas son en defensa del sector agroganadero. Ante la existencia de problemáticas comunes a toda la Cornisa Cantábrica, los convocantes entienden que es necesario y factible que agricultores y ganaderos de toda esta franja vayan de la mano en la defensa de sus intereses.

Con ese objetivo el martes 13 celebrarán una nueva reunión para cerrar la tabla de reivindicaciones conjunta. Las OPAS entienden que existen motivos más que de sobra para que el sector productor salga a la calle.

Las organizaciones ven necesario actuar para reducir la excesiva burocracia y el aumento de costes generado por la entrada en vigor de nuevas normativas europeas; así como para garantizar que los acuerdos comerciales con países extracomunitarios no pongan en riesgo la soberanía alimentaria ni supongan una competencia desleal para los productores locales y que el lobo salga del LESPRE.

Ex alcalde Valdés Simón Guardado, ex edil y tres trabajadoras absueltas delito contra la integridad moral. | Onda Cero Luarca

El juzgado de lo penal número uno de avilés, acaba de hacer público el fallo de la querella de un delito contra la integridad moral presentada por un ex trabajador municipal de Valdés, contra el ex alcalde Simón Guardado, una ex edil y tres trabajadoras, acordando absolver a todos ellos de los cargos presentados. El fallo no es firme y sobre él cabe recurso en el plazo de 10 días.

El alcalde de Valdés entre 2012 y 2019, Simón Guardado y quien fuera su concejala de Servicios Sociales, y tres trabajadoras municipales han sido absueltos, según la sentencia emitida por la magistrada.

Absuelve a todos del delito contra la integridad moral del artículo 175 del Código Penal por el que venían siendo acusados, al haberse retirado la acusación contra ellos por parte de la acusación particular, qué continuo con los otros tres delitos.

Sobre el regidor pesaban también varias imputaciones más del delito contra la integridad moral en su modalidad de acoso en el ámbito laboral, contra la salud y los derechos de los trabajadores, y del de lesiones psíquicas, por lo que ha sido absuelto, al igual que el resto de las implicadas, declarando las costas de oficio.

La resolución no es firme, sino que contra la misma cabe interponer recurso de apelación en el plazo de diez días.

Carmen Rodríguez de Foro apela a la unión de las fuerzas políticas para conseguir residencia de mayores. | Onda Cero Luarca

El pleno municipal de Valdés ha aprobado, en moción conjunta, que previamente había presentado el equipo de gobierno socialista y que a instancias de Foro se hizo conjunta, solicitar al Principado una residencia pública de mayores, al no existir y cada vez ir a una población más envejecida.

La integrante de Foro, Carmen Rodríguez, propuso la moción conjunta que fue aceptada por el PSOE, integrando de esta forma a los tres grupos municipales, PSOE, PP y Foro, al ser algo “beneficio para todo el concejo, nadie votaría en contra de algo tan necesaria”.

Recuerda que era algo que llevaban en el programa electoral. Dejando de esta forma “la pelota” en el tejado de Servicios Sociales autonómico para su desarrollo. Apelo a la “buena sintonía” municipal que hubo para que suceda lo mismo en el Principado.

Por otra parte, la moción que presentaron sobre un sistema de seguimiento de las mociones fue aprobada y el Ayto. se comprometió según dijo habilitar un enlace dentro de la página web municipal para que se pueda seguir la evolución y el estado en el que se encuentran.a

La solicitud de arreglos en la parte alta de Otur, y en Cabornas, así como una comunicación más ágil para poner en conocimiento del Ayto. ciertas anomalías en los centros educativos que son de carácter urgente, para su solución, y “claridad” sobre la titularidad de las escuelas de Queruas, de la que se quiere hacer cargo el Ayto. para ceder a una asociación o empresa privada, han sido otros de los requerimientos.

El PP en la misma línea demanda de los socialistas valdesanos, que hagan lo propio en Oviedo, al recordarles que ellos ya habían propuesto la construcción de una residencia "y habían votado en contra".

El resto de la info a modo de titulares:

Los agricultores y ganaderos agradecidos por el trato dispensado y la comprensión de los ovetenses. Planas defenderá en Bruselas la simplificación de la PAC y el principio de reciprocidad con fitosanitarios. Marcelino Marcos recibe a los sindicatos convocantes de la tractorada.

El pleno de Valdés aprueba una moción conjunta para solicitar una residencia de mayoras al Principado. PP-Valdés le pide al PSOE local que les transmita la misma sintonía a sus colegas de Oviedo para aprobar cosas favorables a la gente. Cortes de fluido eléctrico, incendios y desprendimientos, carreteras cortadas una parte de la secuela de Karlotta. Medio Rural otorga 138 ha de monte Carbayal, Pastur y Entrerriós, en Illano, para ocho ganaderos. Superada la previsión de cotización de los primeros oricios al rozar los 23 €

Ayto. Valdés programa una semana de la poesía del 15 al 22 de marzo en Luarca. Rebajado a nivel 0 el Plan por Contaminación Marina Accidental al disminuir la llegada de pélets a la costa asturiana. Correos admite 63.000 solicitudes de voto por correo para las elecciones gallegas. Ribadeo abre el plazo de inscripciones para un curso básico de Protección Civil. Hoy se celebra el primer gran desfile de carnaval del Occidente en Vegadeo, pendientes del cielo.

Ayto. Vegadeo expone tres ordenanzas municipales en consulta pública. Foz mejora con 80.000 € viales en Trasmonte (Santa Cilla). APAGA organiza tres cursos de soldadura en Ribadeo durante este mes de febrero. Constituido el grupo para anticipar y prevenir enfermedades en animales y vegetales de Galicia. El Ciclo de Cultura en Rede esta noche en Luarca con el concierto de Akin& The Afrobeat Brothers en la carpa de la Llera. Los cursos de cultura popular de Valdés inician un curso de conversación Francés-Español.