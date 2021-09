Más de Uno Luarca 06/09/2021

Les expusieron las preocupaciones tanto, desde el ámbito humano, como medioambiental y económico. Carmen Molejón, portavoz, dijo que por lo menos iniciaron un diálogo para abordar la problemática, que consideran estratégica y de vital importancia a nivel comarcal, regional y estatal.

A excepción de Vox que no acudio, todos dieron su punto de vista o recogieron notas, partidos como IU y Podemos y Foro, se alinearon con paralizar los proyectos y planificar, PP y Cs no se clarificaron pero tomaron notas, y el PSOE abierto a seguir el dialogo y contactar con las Consejerías y establecer el puente con los que marcan las directrices “el balance es positivo” a la vez que lamentan que el PSOE que es quien gobierna sobre el tema de parar y planificar no se pronuncio y “quedo en abierto”.

Antes, previamente al paso de la vuelta ciclista a España, mediante pancartas han visibilizado la amenaza territorial que suponen los molinos. También este fin de semana han participado en una charla– coloquio en el Festival Pitafesta que se celebro en la granja Pitasana, en Boal, en donde dieron a conocer su objetivo logrando obtener sinergias con las comarcas del Navia-Porcia, anunciando ahora que pretenden extender la petición que demandan a todo el territorio asturiano. Valoraron positivamente la participación en la Feria ECO21 de Vegadeo con stand informativo en el que se recogieron firmas de apoyo y mostraron la dimensión real del problema eólico.

Xente de Oscos-Eo visibilizando problema al paso vuelta ciclista España. | Cedida

La Oficina de Turismo de Luarca, atendió entre julio y agosto más 9500 consultas, lo que supone regresar a los niveles de los años 2018 (+0,8%) y 2019 (-2,8%). Al descenso en la consultas de turistas extranjeros (-85%) se contraponen el ascenso de visitantes de Cataluña (+35,9%) y Navarra (+84,4%), tal como desmenuza, Ismael González Suárez, Concejal de Cultura, Turismo y Deporte. Por otra parte informo que el tren turístico, transporto a 5000 pasajeros en los 44 días de servicio, siendo además unos 600 los que viajaron gratis tras haber realizado compras en los comercios asociados. La valoración por parte de ACL es positiva.

La Asociación Valdesana de Turismo Rural (AVATUR) ha realizado un balance “muy positivo” de los datos de este verano que, “han superado las buenas cifras del año pasado, estando a la altura de la prepandemia”, tal como ha expresado el presidente de, Luis Gabriel Suárez, al confirmar que en agosto los establecimientos rurales alcanzaron una ocupación del 100%, superando el 90% en el mes de julio”.

El PSOE de Vegadeo con relevo generacional desde las Juventudes Socialistas. | Cedida

El PSOE de Vegadeo, ya dispone de relevo generacional desde las Juventudes Socialistas al quedar constituida recientemente esta nueva agrupación, que tiene al frente a Pablo Fernández Abuín, la ejecutiva la completan, Cristina Novo como Secretaria de Organización y el concejal Bruno Fernández, como Secretario de Política Institucional.

