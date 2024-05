Más de uno Luarca 09/05/2024

El centro luarques será uno de los que pilotará la puesta en marcha de la indicación enfermera en el cuidado de las heridas. La extensión de esta medida se realizará de forma progresiva al resto de centros. Por el momento, se circunscribirá a los fármacos recogidos en este primer protocolo sobre el cuidado de heridas, al que se sumarán nuevas guías en los próximos meses.

El SESPA pone así en marcha la autorización de medicamentos por parte de la enfermería, una medida contemplada en el Decreto, que regula el procedimiento para la acreditación de profesionales de enfermería en la indicación, uso y autorización de la dispensación de medicamentos y productos sanitarios.

Allande ha señalado que con la implantación de esta guía, fruto de un trabajo interdisciplinar de profesionales de enfermería, medicina y farmacia, “garantizamos mejores cuidados y mayor calidad y seguridad en la atención de la ciudadanía. También se reduce la variabilidad en la práctica clínica con base en las últimas evidencias disponibles, al tiempo que se presta un servicio más accesible y se evitan demoras y citas innecesarias”. Esta convencida que el nuevo protocolo “impulsa el desarrollo profesional de las enfermeras, de forma que puedan desplegar al máximo sus competencias”.

El Centro de Salud de Ribadeo recupera el servicio de pediatría todos los días. | Cedida

El alcalde de Ribadeo, Dani Vega, anuncia tras mantener una reunión con responsables de la Conselleria de Sanidad que Ribadeo “ya cuenta con servicio de pediatría todos los días”. El regidor reconoce “la dificultad y que es muy complejo encontrar un pediatra que cubra una excedencia o unas vacaciones porque no hay”.

Explico que desde el Ayuntamiento “hemos estado buscando una solución y gestionando con la Xunta de Galicia para que el servicio de pediatría esté disponible todos los días y desde luego lo hemos conseguido”.

Señalo que en los últimos días han tenido varias reuniones con la Conselleria y tratando de buscar soluciones. “De momento, el servicio de pediatría en Ribadeo es todos los días, pero estamos atentos y vigilantes y con esa relación constante entre administraciones porque habrá vacaciones, seguro que habrá despidos, y hay que ser exigentes para que la Xunta de Galicia entienda: hay que ser conscientes de que, dada la población de Ribadeo, el servicio de pediatría tiene que estar todos los días”.

Termina comentando que es “un problema solucionado, pero el Ayuntamiento no va a aparcar el tema, sino que va a ser constante y exigente porque el servicio de pediatría en Ribadeo tiene que estar todos los días dada la población y el número de familias que acuden al pediatra”.

Alcalde Tapia reafirma que la modificación del PGOU para la mina de oro es de competencia municipal. | Cedida

El alcalde de Tapia de Casariego, Pedro Fernández, asegura que toda la tramitación que están llevando a cabo relativa a la pretensión de una explotación minera de oro en el concejo, relativa a la modificación urbanística lo están haciendo según indican los servicios técnicos y que es competencia municipal.

Exploraciones Mineras del Cantábrico, se quejaba recientemente de la tardanza en la resolución de la declaración de impacto ambiental del proyecto por parte del Principado.

En lo relativo al Ayto. que tiene que hacer una modificación puntal del PGO para pasar de suelo agrícola a uso minero, opinaba que requiere bajo su punto de vista de una tramitación de la evaluación ambiental estratégica de carácter esencial por parte de la Consejería de Transición Ecológica.

Instaba al Ayto. a remitir el expediente que le habían presentado al Principado para que este emita un informe, que devolvería posteriormente a Tapia para que el Ayto. se pueda pronunciar con más argumentos, si diere lugar.

El alcalde responde que los servicios jurídicos y técnicos municipales opinan que son ellos los que tienen la potestad para modificar el urbanismo, siempre cumpliendo las normativas y sin tener que ir a otras administraciones.

“Yo hago lo que mis técnicos y jurídicos me dicen, es decir, los trámites que se están llevando a cabo están consensuados entre secretaría de intervención municipal, oficina técnica urbanística, servicios jurídicos externos que llevan ya muchos años al servicio de este Ayuntamiento. Entonces yo no estoy haciendo nada, o este equipo de gobierno, no está haciendo nada por capricho, está haciendo lo que le aconsejan hacer. Yo desconozco por completo si ellos puedan tener más o menos razón en sus argumentos, pero como comprenderán, yo no voy a hacer algo que no me permitan los servicios, sobre todo jurídicos municipales, no, o sea, nadie hace por gusto algo con un informe negativo de la secretaría municipal”.

Ante posibles recursos que pudieran derivarse, dice que recurrible “lo es todo, cualquier aspecto de la vida” y reconoce que la empresa “tiene que jugar sus cartas y luchar por su intención”. Que ellos no están favor ni en contra de las empresas y que se ciñen a lo que dicen los técnicos locales.

Sobre el papel decisorio que tienen los Ayitos. a la hora de reorganizar el suelo para usos industriales, como está sucediendo con los eólicos, con recientes sentencias en Taramundi y Vegadeo, opina que “no sé si son equiparables o no”.

Ante el reproche de la ausencia de reuniones entre las partes dijo que ya tuviera una con EMC y la plataforma Oro No, y que no da lugar “al no haber por el momento novedad alguna” en la tramitación

El informe técnico está terminado y solo resta el jurídico, no queriendo desvelar su contenido al dar plena potestad y libertad a los funcionarios, asegurando que “no se trata de una decisión política y sí técnica”.

Antonio Sánchez presentara primera novela "El veneno de la anfisbena" en Luarca. | Onda Cero Luarca

El periodista luarques, Antonio M. Sánchez, afincado en Valencia, presentará su primera novela “El veneno de la anfisbena”, este sábado 11 desde las 19,30 h en el Casino de Luarca. Con ello cumple “por un lado, iniciarme en la creación literaria y por otro hacer un guiño a Luarca y a Asturias”.

El escritor reconoce que la vena literaria le viene ya de joven cuando estaba en Luarca, y que era una de sus ambiciones, pero debido al trabajo nunca encontraba el tiempo suficiente. Ahora que lleva jubilado unos 5 años, es cuando dedica su tiempo a plasmar sobre el papel su imaginación.

Se trata de la primera novela que cumple dos objetivos “por un lado, iniciarme en la creación literaria y por otro hacer un guiño a Luarca y a Asturias”, al estar ambientada en este territorio.

Aclara que el título que da nombre a la novela, “anfisbena” animal mitológico serpiente con dos cabezas “es como el ir y venir en el tiempo, la memoria, que es en lo que gira el libro”. Se ciñe a una pareja sexagenaria que se conoce en Oviedo en la época de estudios y que emprenden un camino con diversos avatares, sin faltar el amor y el desamor, además de disponer de unos personajes reconocibles por su autenticidad.

La publicación con la editorial Circulo Rojo tiene una tirada de 200 ejemplares, y se puede adquirir en cualquier librería. Anuncio que ya está trabajando en una segunda publicación que estará ambientada en el siglo XVI, pero que requiere de un amplio trabajo de documentación, por lo que llevará su tiempo.

El resto de la info a modo de titulares:

Ayto. Coaña se adhiere a la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud. El Ayto. de Valdés envía al TSJA los avances sobre el desbloqueo de la urbanización de Villar.

Medio Rural rozara y podara 16 ha. de pinar en Valsera, Cudillero. Gerente del Sepepa y de los ERA participan en encuentros en el Occidente en Vegadeo. Consejero de Hacienda de ruta por el Eo con escolares de la zona en conmemoración Día de Europa. Olmo Ron se reúne con alcaldesa de Coaña. Dir. Gral. Ordenación del Territorio participará en encuentros en el Occidente, Vegadeo. La celebración del centenario de la muerte del Viejo Pancho organizado a tres bandas entre Uruguay, Xunta y Ayto. Ribadeo.

Programados actos para conmemorar los 40 años del museo Pepe el Ferreiro. PP-Burela critica la falta de políticas activas de la creación de empleo por el Ayto. al liderar el paro comarcal. La publicación de "La memoria del cuarto de los valles" será en Barcia. Colunga acogerá el VI encuentro de asociaciones del ámbito rural del Principado de Asturias. El programa Sestaferia de la TPA llega mañana a Luarca al auditorio del COAS. La mejora en la red del agua de Vegadeo motiva el corte en parte de la Avd. Galicia y en Rosalía de Castro.