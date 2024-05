Más de uno Luarca 08/05/2024

Explico que en los presupuestos actuales está contemplada una partida de 200.000 € para la construcción de un dique interior de abrigo, pero que con eso no se garantiza la seguridad portuaria, de ahí que han quedado para reunirse y abordar entre todas las partes afectadas una solución “de forma consensuada”. Consistiría en la colocación de unos bloques de hormigón en el exterior para que rompan los efectos del temporal.

“La primera fase en principio estaba proyectada para hacer un dique interior de abrigo al puerto. Claro, hay que saber la viabilidad de esa obra y que esa obra tampoco es incompatible con el hacer un refuerzo exterior mediante bloques de los diques que rompan el mar fuera y que eviten que el mar ya entre en el puerto de atraque y lo haga inservible en el invierno”.

Sobre el tiempo para ejecutar la segunda fase dependerá de varios factores y no será posible en el peor de ellos hasta el 2026-7. “Si las modificaciones o ajustes que hubiera que hacerle al proyecto no fueran significativas, podríamos verla en marcha el año que viene. Si hubiera que modificarlo mucho, pues, estaríamos hablando igual de 2026 o 2027. Entonces vamos a intentar encajarlo lo mejor posible para que las obras vean la luz cuanto antes”.

La solicitud de la ampliación de los fondos de cooperación y las actuaciones en varias carreteras como la que une La Veguina con San Julián (El Franco), y algo más de 2,5 km de la TC-5 en El Valle de San Agustín y las aceras al Colegio Príncipe de Asturias, unido a una actuación en la playa de Santa Gadia, fueron algunos de los asuntos abordados según el mandatario.

Dijo estar “contentos” con la bandera azul en la playa de Tapia y la compartida con Castropol.

Coag y Asaja consiguen el compromiso de Arias de recoger la leche hasta la reubicación de los ganaderos. | Cedida

Las centrales sindicales del campo asturiano, Coag y Asaja, han comparecido juntos para rebajar la tensión de lo que consideran “alarmismo” que se está generando en torno a la situación del sector lácteo en la Comunidad, con el anuncio del cese de la recogida por parte de algunas industrias y las bajadas de los precios de la leche que son generalizas y que ponen en riesgo la supervivencia del sector.

En la rueda de prensa han participado Ramón Artíme. Presidente de ASAJA y Mercedes Cruzado, Secretaria General de COAG, quien en declaraciones a OCL dijo que "en contacto con la empresa Arias, hemos conseguido el compromiso en que no dejaran de recoger la leche hasta reubicarlos”.

Dijo que ellos lo que han estado haciendo y siguen es trabajar para buscar soluciones a los afectados por los casos de Danone y Arias, mientras que acusa a otros, sin citar, de agitar al sector. “Parece ser que hay algunos que les interesan incluso poner a la gente más preocupada y buscar más problemas de los que hay, y nosotros estamos intentando trabajar”.

Con Danone, dijo que no lograron hablar, pero que tienen margen de tiempo hasta octubre y que siguen buscando soluciones. Anuncia una reunión con las empresas lácteas para el martes y posteriormente con la consejería.

“Y con esta reunión con las industrias lácteas, pues intentaremos llegar también a acuerdos para que ni un solo ganadero asturiano se quede sin recoger la leche. Por lo tanto, pedimos tranquilidad, no podemos estar todos los días en las redes sociales desmintiendo todo lo que se está publicando y todo lo que se está diciendo y alarmando a la gente. Nosotros estamos trabajando y estamos intentando buscar una solución a este problema, por supuesto los ganaderos, por su cuenta también, seguramente lo están haciendo, pero es lo que nosotros queremos conseguir que no haya ni un solo ganadero que no tenga quien le recoja la leche”.

También se ha pronunciado sobre los incumplimientos de los acuerdos del Ministerio con el sector en asuntos de la PAC y de la Ley de la Cadena Alimentaria, que están generando incertidumbre en el sector y que no descarta que se puedan volver a producir movilizaciones a nivel nacional.

El resto de la info a modo de titulares :

El refuerzo de la seguridad del puerto de Tapia tendrá que esperar en el peor de los casos dos o tres años. Dos heridos en un accidente de coche en El Franco al salirse de la vía y caer por un desnivel de 4 metros. ASAJA y Coag exigen soluciones para la PAC y la Ley de la Cadena ante el cierre en falso de la crisis. A Xunta abonará el 90% de los ecorrégimes de la PAC, unos 13,5 millones entre 16.000 beneficiarios. Alcalde de Foz pone en valor las 5 banderas azules y las inversiones realizadas.

Coag y Asaja Asturias logran el compromiso de Arias para no dejar de recoger leche a los ganaderos hasta su reubicación. Ribadeo hace una valoración positiva de las dos banderas azules. Mañana se celebra la romería de San Román, de Porzun (Vegadeo) que incluye el peregrinaje con dos salidas programadas. La unidad móvil de inspección técnica de ciclomotores se desplazará a Ribadeo los días 13 y 14 de mayo. Pablo León asistió a la reunión de la Red de Museos Etnográficos de Asturias, celebrado en Grandas. Ovidio Zapico se reúne con alcalde de Santa Eulalia de Oscos. La gerente de Cogersa participará en Vegadeo a VI encuentros en el Occidente.

El Principado celebrara mañana el Día de Europa con una ruta por el entorno del Eo con la participación de un centenar de escolares. La unidad móvil de sangre en Tapia durante este día. Jornada literaria del Foro Comunicación y Escuela con la escritora Care Santos. El Ayto. de Coaña inicia una serie de talleres para incentivar la salud física, emocional y social en las personas mayores. Navia acogerá la presentación, una muestra y conferencias de la Asc. de Creadores Artistas del Occidente. Mañana termina campaña solidaria de alimentos de Asc. Fraternidad. Este jueves concluyen las clases de bachillerato y del 10 al 13 evaluación final ordinaria.