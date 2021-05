Con Darío Martínez

Más de Uno Luarca 06/05/2021

El mercado dominical artesanal de La localidad de Cadavedo (Valdés), "Mercau del Occidente" que se celebra cada 15 días y organiza la Asc. La Paradiella, retomara su actividad este domingo día 9 una vez que la situación sanitaria lo permite, algo que no fue posible desde marzo del año pasado. Se celebrara en el lugar de costumbre, La Plaza del Curión, de 11 a 15 h. previamente organizan un curso de yoga, que alternan en otras ocasiones con la celebración de talleres varios, tal como explico la secretaria del colectivo, Marisol Pérez. Presentara como novedad respecto al ciclo anterior que los puestos estarán identificados dependiendo del producto que ofrezcan mediante un distintivo "triskel", habitualmente oscilan entre los quince y la veintena abundante. El ultimo encuentro de la Confederación de Centros de Desarrollo Rural, de la que es socia la Fundación Edes, en la que desarrolla el proyecto "volveralpueblo.Org" sirvió para presentar hasta cuatro nuevos proyectos que tratan de luchar contra el despoblamiento de la zona rural, según informo Fernando García, responsable del voluntariado y participación social del noroccidente de la Fundación. Hizo una valoración positiva de la cita de la que puntualiza siguen trabajando con iniciativas que puedan aportar el grano de arena para revertir el despoblamiento de los pueblos. Las iniciativas presentadas giran en torno a la integración, vivir sostenible de acción contra el hambre, la Asc. de Coliving y Coworking para la captación de locales de turismo rural para sacar provecho en la temporada baja, y el proyecto de la Asco. Alternativa a la Naturaleza, enfocada a parejas monoparentales en riesgo de inclusión para su integración en los pueblos. El Consello da Cultura Galega (CCG) hizo publico un informe en que insta a mantener "a forma patrimonial Ría de Ribadeo", un documento que le fue requerido por A Xunta de Galicia tras a solicitud presentada por El Principado de Asturias ante el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para compartir el nombre oficial del estuario con el de Ría del Eo. Con respecto a la propuesta del Principado, el informe considera que "é unha acción de política lingüística que ten como efecto colateral introducir unha anomalía denominativa onde non a había". Además ofrece una muestra de fechas históricas del topónimo en la zona y apunta "a inconveniencia de alterar sen xustificación histórica as denominacións toponímicas", porque la "toponimia tradicional forma parte do patrimonio cultural inmaterial e, por tanto, todos os organismos públicos están obrigados á súa protección".