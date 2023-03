Insta a la sociedad "a la rebeldía de la razón” ante el despoblamiento y las empresas que expolian los recursos.

Al respecto, opina que o bien existe entre la población “contentísimo o subyugación”. Define a esas torres como “esos gigantes de D. Quijote” que parece que son “el único interés que tenemos en el Occidente de Asturias, por parte de las administraciones exteriores y asturianas”.

Tiene claro que “ estamos haciendo un cementerio de los pueblos ”, que podrían tener en el turismo una alternativa de vida, pero con esas infraestructuras lo único que hacen es erosionar el ambiente, dañar la fauna avícola, y destruirlo todo.

“Estamos haciendo que se abandonen los pueblos, no tenemos iniciativas que realmente redunden en generar positivamente el medio ambiente y los recursos que son tan importantes que tenemos los estamos degradando. Me da vergüenza que los políticos vengan incluso con un engaño y nosotros lo aceptemos, que es lo que estamos aceptando constantemente. Somos tan culpables como ellos, porque somos los que callamos, porque no exigimos ya, no hay ese movimiento que había antes, no exigimos.”.

Insta a la población del Occidente a “luchar” a no quedarse con los brazos cruzados “todos, en todos los ámbitos; agrario, pesquero, turismo, industria, en todo, porque si no nadie va a hacerlo por nosotros”. Llama a la rebeldía “ pero a la rebeldía de la razón” ante el despoblamiento, y el ser objetivo de empresas que expolian los recursos sin dejar repercusión en la sociedad.

Mañana invita a secundar la concentración de los pescadores en Oviedo, al considerar que “los cacharros” que van a instalar van a terminar por sus múltiples efectos con los recursos pesqueros. Lamenta el peloteo a los políticos en el que “siempre pensamos que vamos a ganar algo, estamos haciendo un nicho también para nuestros hijos y nuestros nietos. Vergonzoso que este Occidente de Asturias no tenga las narices, no tenga los arrestos de luchar por lo que es suyo”.

Termina diciendo que eso no son energías alternativas que existen otros modelos y que con estas lo único que se consigue son dividendos entre dos o cuatro empresas.

Laría, adelanto que para el viernes 24 procederá a la entrega de los premios “ConCiencia” en su primera edición que tuvo que aplazar en enero pasado debido a la Covid. Será en un acto público en el Conservatorio de Música del Occidente desde las 19 h.

Por otra parte, dio cuenta de las dos exposiciones que está creando en el Parque de la Vida relativa a la evolución del ser humano, y otra de 14 maquetas con tamaños considerables que albergan diversas especies.

Anuncio que el Planetario de Madrid y la Fundación La Caixa, le dieron la exposición relativa al cambio climático que se iba a ir para Cataluña y que logro traer para Asturias. Adelanto que se marchara para Salas, cedida por tres años, al llegar a un acuerdo con el alcalde y la teniente de alcalde, al disponer de una nave de 1.000 m² de superficie.

Ante la imposibilidad de hacerlo en su instalación debido a la extensión de 500 m2 brindo al Ayto. de Valdés la posibilidad, pero tampoco disponen de un lugar apropiado, al estar centrados en otras cosas.

Por último, sobre el anteproyecto presentado por el Principado para el antiguo museo del calamar gigante, respeta las ideas, pero está convencido que ese sitio “reúne todas las condiciones para albergar una exposición digna como tenía”. Dijo que no sé necesita un muro para salvaguardar el edificio de los temporales, con dejar diáfana la parte de abajo se salva, dejando dos salidas en la parte superior.

Ve innecesario gastar 700.000 € cuando ya se invirtieron 1,4 millones “en tapaderas”, e insta a buscar alternativas dignas que tengan futuro.