La Residencia de Mayores de Luarca rompe el convenio con el ERA.

La directora "no podemos con estos precios, hay que renovar".

La Residencia de personas mayores de Luarca ABHAL, no renovó el convenio que mantenía con el ERA de 25 plazas al no actualizar el precio pese a los varios requerimientos por parte los luarqueses desde el año 2020, tal como asegura la directora, Sandra Cuesta, “no podemos con estos precios, hay que renovar”. Las cuentas no les salen “no era un precio, ni sostenible, ni viable” el centro tiene que garantizar la sostenibilidad.