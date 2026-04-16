El Gobierno de Barbón recurre la negativa de Óscar Puente a eliminar la prórroga del peaje del Huerna

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha rechazado la solicitud del Gobierno asturiano de revisar la prórroga del peaje del Huerna, en la AP-66. Así lo ha confirmado el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Gobierno asturiano, Alejandro Calvo, que ha dicho que el Ejecutivo regional acudirá ahora al Tribunal Supremo con el objetivo de eliminar el peaje de la autopista que une Asturias con León.

En una rueda de prensa ofrecida este miércoles, Calvo ha informado de que el ministerio ha decidido rechazar la petición realizada por el Gobierno del Principado para que se revisase el peaje "sin analizar si la prórroga es legal o no", limitándose a señalar que ha pasado demasiado tiempo desde que se aprobó. "No se entra en el fondo del problema, que es lo que de verdad importa", ha afirmado. "El Gobierno de Asturias pidió una revisión seria y completa", ha argumentado el consejero, "porque estamos hablando de una decisión que sigue teniendo efectos hoy".

Ha precisado que la prórroga empezó a aplicarse realmente en 2021, cuando la concesión original debía haber terminado. Por lo tanto, según ha subrayado, "no es un asunto del pasado", sino una situación que "lleva solo cuatro años en vigor" y que sigue afectando cada día a miles de personas. "Por eso no es razonable negarse a analizarla", ha añadido. Calvo ha recordado que la ampliación de la concesión se aprobó en el año 2000 y supuso alargar el peaje 29 años más, hasta 2050. "Esa decisión condiciona la movilidad entre Asturias y la Meseta y perjudica a la ciudadanía y a las empresas asturianas", ha afirmado. Calvo ha insistido en que el peaje "supone un sobrecoste permanente" y tiene un impacto directo en la competitividad de Asturias: "no es una cuestión teórica ni jurídica: afecta al día a día de la gente. Por todo ello, Alejandro Calvo ha anunciado que el Gobierno de Asturias presentará un recurso ante el Tribunal Supremo para que se estudie el fondo del asunto. "Asturias no va a renunciar a defender sus intereses y a pedir una revisión justa y transparente de esta prórroga", ha remarcado.

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias aprobó en noviembre de 2025 el ejercicio de una acción de nulidad contra la Administración General del Estado con el objetivo de que se declarase la nulidad de pleno derecho del real decreto que prorrogó la concesión de la autopista AP-66 (León-Campomanes) hasta 2050, es decir, 29 años más de los previstos inicialmente. El acuerdo designó a Alejandro Calvo, consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, como representante del Principado para defender esta iniciativa en nombre de la comunidad autónoma.

OTRAS ACCIONES

Este mismo martes 14 de abril, la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias remitió sendos requerimientos formales al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y a la sociedad concesionaria Aucalsa en relación con la situación de la autopista del Huerna. Esta actuación se produce en ejecución del acuerdo adoptado el lunes por el Consejo de Gobierno y se enmarca en las actuaciones previas a la interposición de un recurso en la jurisdicción contencioso-administrativa.

En el requerimiento dirigido al ministerio, en su condición de Administración concedente, se exige la adopción inmediata de medidas para corregir la actual situación de la vía.

Para ello, se solicita el restablecimiento de las condiciones adecuadas de prestación del servicio, la revisión del régimen tarifario conforme al nivel real de las prestaciones y la valoración de la suspensión temporal del peaje o, subsidiariamente, la aplicación de reducciones tarifarias o compensaciones.

Asimismo, se insta al ministerio a ejercer de forma efectiva sus funciones de supervisión y control y a establecer un calendario cierto, detallado y verificable de finalización de las actuaciones en curso.