Xega no eliminará el Q+ para contentar al Psoe

La portavoz de Xega, Josune Álvarez, advierte que no permitirán injerencias políticas y no quitarán las siglas que incomodan al Psoe. Respeta que en su último congreso federal, de principios de este mes, decidieran quitarlas y dejarlo en LGTBI, pero Álvarez recuerda que el suyo no es un movimiento político y no van a dejar a nadie fuera. Si tenemos que meter todo el abecedario lo haremos, dice.

El Psoe ha adelantado que buscará reunirse con Xega. Su portavoz asegura que están dispuestos a sentarse, pero siempre dejando claro que solo aceptarán propuestas que sumen, no que resten.

La postura del Psoe de Gijón ha recibido varios toques de atención. Incluso desde su propio partido. El responsable de políticas LGTBI en la FSA ha criticado la decisión de sus compañeros

Los portavoces de Podemos e Izquierda Unida no entienden las razones. De hecho, dice Javier Suárez Llana (IU), no es coherente