Al filo de la una en Más de Uno Gijón escuchamos el comentario político del día. Los seis partidos representados en el Ayuntamiento de Gijón tienen un espacio para hablar de lo que ellos consideran.

•Foro está representado por Jaime Fernández Paíno

•Al Psoe le pone voz Marta Menéndez

•El PP tiene a David Cuesta

•IU expone sus posiciones a través de Alejandro Farpón

•Vox cuenta con Ignacio García

•A Podemos le escuchamos a través de Rubén Alonso

Los comentarios políticos duran entre 2 y 3 minutos e, insistimos, tienen temática libre para cada uno de los partidos. Este año los emitimos de martes a viernes, aunque algún lunes también se pueden escuchar.