"Vivir" en la farmacia

Alfredo Menéndez Antolín nos recuerda que en aquellas áreas geográficas en las que hay tres o más boticas la regulación obliga a los farmacéuticos a estar de guardia las 24 horas "cada pocos días". También en los casos de que haya una o dos boticas, pero en esos casos se permite que la guardia sea localizada. Es decir, que si alguien precisa del servicio de la farmacia se llame a un teléfono y el farmacéutico se presente en un corto espacio de tiempo. El colegio oficial quiere que sea igual para esas zonas con tres o más boticas, porque, advierte Menéndez Antolín, se obliga a los profesionales a estar presencialmente cada pocos días. Y al día siguiente deben abrir con el horario habitual. Es una situación complicada dado que son plantillas cortas, sin negarse el riesgo a que desaparezcan algunas farmacias rurales.

Para entender la situación. De las 454 farmacias registradas en Asturias, unas cien están de guardia a diario. De ellas, la mitad están abiertas para atender al 8 por ciento de la población asturiana. Es decir, en zonas donde la demanda es muy baja y la incidencia escasa. Esos casos son los que, según Menéndez Antolín, pueden tener guardias localizadas sin problema.

Al Colegio también le preocupa el tema de la jubilación. Asturias es la única comunidad autónoma que sigue obligando a los farmacéuticos a jubilarse con 70 años. Una situación que "genera conflicto" y que el Principado deberá cambiar, sentencia Antolín. Pese a estos desencuentros con la administración, el presidente colegial se muestra optimista en llegar a acuerdos con la consejería de salud, con quien afirma tener buena sintonía.