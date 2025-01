De eso hace tres años y medio y a día de hoy no cambiarían de decisión. Están súper contentos aquí, el teletrabajo les da mucha libertad y de hecho han comprado una casa aunque los precios no son tan baratos como pensaban. Aunque el futuro no está escrito, no piensan marcharse. Gijón es una ciudad cómoda, con playa y parques grandes y un espacio ideal para criar a su hijo. Cada día están más enamorados de la ciudad. Afirma vivir "dentro de un paraíso natural".

Clara vivió en su Madrid natal y en Amsterdam, dos grandes ciudades europeas. De esos lugares solo echa de menos en Gijón una mayor oferta gastronómica internacional. Hay muy poco, y aunque nuestra comida sea muy rica y les encanta, es demasiado lo mismo en todos lados. También cree que la ciudad mejoraría con una mayor oferta de vuelos internacionales.

Quien no ha vivido fuera en una ciudad como Madrid desconoce los lujos que ofrece Gijón. La playa es muy mencionada por nuestra RECIÉN LLEGADA, pero también la posibilidad de moverse en bici o preparar una visita a la naturaleza sin necesidad de mucha planificación porque está al lado.

Aunque nos cuenta que no levantan muchas envidias entre sus amigos de la capital, Clara cree que deberían porque no dejan de descubrir cosas nuevas y no está lloviendo todo el día, como muchos creen. No entendería que un gijonés o asturiano quisiera irse salvo que no encuentre aquí su futuro laboral.