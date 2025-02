Elena Díaz estudió en la privada porque no le quedó otra. Sus estudios no los ofertaba la pública. Aymara Ordieres estudia en la pública, y desde que tiene uso de razón la educación pública convive con la privada. Sin embargo no siempre ha sido exactamente igual. Los mayores recuerdan que en sus tiempos ir a la universidad, también a la pública, era todo un esfuerzo para las familias y por eso mucha gente no podía acceder. Ese esfuerzo económico extra que hoy relacionamos con la privada ya se notaba en el pasado con la pública.

Los jóvenes siempre conocen a alguien que estudia en la privada. Algunos porque no les dio la nota para entrar en la pública, algo que se ve en cierto modo como una injusticia por aquellos que tampoco les ha dado pero que no tienen los recursos necesarios. En algunas carreras son conscientes que tendrán más salidas si cursan los estudios en la privada, aunque en general creen que no se regala nada en ningún ámbito.

La llegada de la universidad privada a Gijón no es vista como un riesgo para la representante de los mayores. Elena entiende que debe ser vista como un acicate para buscar la excelencia universitaria. Aymara, voz hoy de los jóvenes, nos cuenta que las nuevas generaciones son conscientes de la importancia de preservar la educación pública para las futuras generaciones.