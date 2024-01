CONTAMINACIÓN ZONA OESTE

"Todo sigue igual"

Esta tarde se reúne la Mesa del Dialogo Ciudadano sobre la calidad del aire en la Zona Oeste de Gijón. Las asociaciones vecinales, entidades sociales y la Plataforma contra la contaminación de Xixón acuden "por responsabilidad" pero no esperan nada. Advierten que no descartan iniciar movilizaciones si no se producen "avances ni cambios significativos".