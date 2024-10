El Sporting rompe su racha en Elche

El Sporting no pudo lograr en el Martínez Valero su cuarta victoria consecutiva. Estuvo bastante lejos de hacerlo, pero no tanto de al menos puntuar. El equipo de Albés bajó el nivel respecto a las últimas jornadas y el Elche, tras comprobarlo en la primera parte, salió a por todas en la segunda. Un centro pasado de Yago Santiago desde la izquierda superó a un dubitativo Cote y Óscar Plano, en el segundo palo, no perdonó. El gol descosió al Sporting, que encajó el segundo en un desajuste defensivo que aprovechó Rashani.

Con todo en contra, y ya sin nada que perder, los de Albés cambiaron el chipo. Encontraron el gol para meterse en el partido tras un centro de Cote y la enésima genialidad de Dubasin. El futbolista cedido por el Basilea está muy por encima del resto de compañeros en ataque, y firmó su tercer gol tras una genialidad en un palmo de terreno. Albés dio entrada a un desacertado Caicedo por Otero, y con esa sustitución el Sporting fue un querer y no poder continuo. Pudo empatar el equipo gijonés en un claro penalti de Salinas sobre Nacho Méndez que Orellana Cid no quiso ver; tampoco el VAR hizo nada porque lo viera, con unos criterios que sólo entienden los trencillas jornada tras jornada. El arbitraje del andaluz fue sibilino y muy favorable a los intereses locales: 0 tarjetas al Elche, 7 al Sporting; 9 faltas de los locales por 27 de los visitantes. Por cada falta que pitaba en contra del Elche señalaba 3 en contra del Sporitng. Un bochorno absoluto.

El Sporting no tendrá demasiado tiempo para lamentarse por la derrota, pues el jueves visita el Huesca (tercer clasificado) El Molinón y el domingo se visita Albacete, un partido muy especial para Rubén Albés. El choque entre semana se lo perderá Cote, que en Elche vio la quinta amarilla; el de Roces es el primer futbolista que cumple ciclo de amarillas esta temporada.

ESCUCHA LAS REACCIONES DE LOS PROTAGONISTAS (ALBÉS, NACHO MÉNDEZ Y DUBASIN) AL FINAL DEL PATRTIDO