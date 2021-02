La Sardina está este año ‘enlatada’

Así que la Fiesta de Interés Turístico Regional nada tiene que ver con la de años anteriores en la que la fiesta, el jolgorio y el desenfreno eran protagonistas en las calles de la ciudad.

Alberto Ferrao, concejal de Educación y Cultura, asegura que “el virus no entiende de fiestas, no distingue fechas”. Por eso Divertia no organiza actividades presenciales que supongan la concentración de personas. Este año no toca.

No habrá pregón, ni actuaciones musicales, ni desfile, ni concursos de disfraces y charangas.

La Sardina sí será protagonista. Ya lo es. Acabamos de comprobar cómo vive ya su particular Antroxu ‘enlatada’.