Razones para preocuparse

Eva Fernández Fdez., personal de administración del Dpto. de Matemáticas y delegada de Izquierda Sindical Asturiana (ISA) en la Universidad de Oviedo, nos explica que hay muchas incertidumbres en torno a una Universidad Privada. Pero lo que da por hecho es la afectación a la universidad pública por la que, entienden, debería apostarse desde las administraciones.

Desde ISA se recuerda que a una universidad privada no puede acceder todo el mundo, a diferencia de la pública. Y la educación no debería ser un negocio, añade. Y la Universidad Europea es una empresa que busca negocio, afirma. No sería una iniciativa que redundaría en el beneficio de Gijón y Asturias, añade.

Eva pone de ejemplo la teórica oferta académica. Salvo el de Arquitectura, dice, todos los títulos que se van a impartir están duplicados en nuestra Universidad. Y en el caso de loso estudios de la rama sanitaria (Enfermería y Medicina) hay que tener en cuenta que la formación se completa en Hospitales, y duda que en Asturias haya capacidad de absorber más alumnos. ISA teme que estemos ante un caso de "privatización de beneficios y socialización de los costes". Preocupa además en qué situación se contrataría al personal que trabajaría en la Universidad privada .

Como conclusión, el sindicato advierte que "abrir la puerta a la irrupción de las Universidades Privadas en nuestra tierra es un ataque directo a la Universidad de Oviedo y a toda la comunidad educativa asturiana".