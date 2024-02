CON ÁNGEL ALONSO

¿Quién lidera la oposición al gobierno local?

El nuevo mandato no ha traído únicamente un cambio de gobierno. También un cambio de oposición. Psoe, Izquierda Unida, Podemos y Vox compiten por erigirse en alternativa de gobierno y por liderar el grupo de quienes no gobiernan. Y ser el grupo más numeroso no garantiza que lo hagas.