Un verano intenso y con novedades

Gijón se ha puesto en modo verano. Y aunque Oliver Suárez no sabe el dato exacto de cuántas actividades y eventos hay programados, hasta el 9 de septiembre esto no para. La programación veraniega ya no diferencia entre julio y agosto. Os apuntamos las citas más destacadas:

Arte en la Calle (desde 23 de junio)

Metrópoli (28 de junio al 7 de julio)

Semana Negra (5 a 14 de julio)

Conciertos de La Terraza del Botánico (del 11 al 19 de julio)

Fiesta del Cielo (15 de julio al 28)

Espectáculo de drones (19 y 20 de julio)

Festival Aéreo (27 y 28 de julio)

Gijón Life (12 de julio al 3 de agosto)

Tsunami Xixón (19 al 21 de julio)

Euroyeyé (25 al 28 de julio)

Arcu Atlánticu (30 julio a 4 agosto)

Conciertos en la plaza Mayor (26 de julio hasta el 13 de agosto)

Semana Grande (3-15 agosto)

Nocturnia (2 al 11 de agosto)

Jira del Día de Asturias en Gijón (4 de agosto)

Feria taurina (15 a 18 de agosto)

Noches Mágicas del Botánico (16 al 25 de agosto)

Fiesta de la Sidra (23 al 31 de agosto)

Oktoberfest (22 agosto a 1 de septiembre)

Teatro Jovellanos (musical Chicago, del 9 al 18 de agosto)

Sobre las novedades de la Semana Grande, Suárez defiende la decisión de instalar 16 casetas hosteleras. Es una petición de la patronal, con éxito en otros territorios, y que sería beneficioso para todos, afirma. Destaca que cualquier hostelero puede solicitar una de esas casetas, pero todos se verán beneficiados por la afluencia de gente que traerá y por la oferta de tardeo que la gente demanda. Entiende las críticas y los recelos, pero apuesta por hacer cosas diferentes y no lo mismo de siempre.

El presidente de Divertia también defiende los acuerdos para que el verano tenga sus patrocinadores. No es algo nuevo, recuerda, por lo que no entiende que haya gente que se oponga a la posibilidad de obtener más ingresos. Las cifras del patrocinio ya cerrado serán públicas, pero si no se han dado por ahora es porque el patrocinador, Hijos de Rivera, ha pedido discreción.