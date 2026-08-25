Las Mestas abre sus puertas

La mayor parte de los binomios participantes en el Concurso Hípico Internacional de Gijón 2026 ya están en Las Mestas. Los caballos empezaron a llegar el domingo por la tarde, y las llegadas se han ido sucediendo durante toda la jornada del lunes. Así, se ha podido ver ya trabajando a algunos binomios en la pista de entrenamiento durante la jornada.

A la vez, se han ultimado los detalles de montaje para el inicio del evento mañana. Los puestos de hostelería han estado preparando sus espacios durante toda la jornada. También se han dedicado a fondo los empleados del Patronato Municipal de Deportes, atentos a los últimos detalles para que las instalaciones estén a punto mañana a primera hora. Por otro lado, durante la tarde se han ido sacando ya los obstáculos a la pista. La diseñadora de recorridos, Isabel Fernández de Cañete, ha revisado primero con su equipo el estado del material de competición, y después han ido colocando los reparos y las barras sobre el verde de las Mestas.

DIRECTOS DESDE LA FINAL DEL CAMPEONATO DEL MUNDO DE AACHEN

Ya están también en Las Mestas los caballos de los deportistas que corrieron ayer la final individual de Salto del Campeonato del Mundo, que se celebró en Aachen (Alemania). Entre ellos el que logró el bronce ayer: Harry Charles. También los caballos de Armando Trapote, el jinete nacional mejor clasificado a nivel mundial, los de la amazona Inma Roquet, y los del participante de esta edición mejor clasificado a nivel mundial, Scott Brash, el número 4 del mundo.

DETALLES DE LA PRIMERA JORNADA, MARTES 25 DE AGOSTO

Las primeras pruebas en celebrarse son algunas correspondientes al CSI 2*, como viene siendo habitual en el programa deportivo del Hípico. Pero antes del inicio de las pruebas, los caballos inscritos en esta categoría, un total de 102, tendrán que pasar la inspección veterinaria mañana martes.

La rueda de reconocimiento está prevista a las 10. 30 horas, y después de eso se celebrará el Trofeo Valoriza, una prueba de Baremo A sin desempate con una altura máxima de 1,30 m, y 3.000 euros en premios. Y después, el Trofeo Central Lechera Asturiana, una prueba de Dos Fases Especial sin desempate, con una altura máxima de 1,40 m, y 10.000 euros en premios

Como es habitual, el evento comienza con dos pruebas enmarcadas en la competición internacional del 2*. El CSI 4*, con recorridos de mayor dificultad y obstáculos de más altura, empezarán el miércoles; mientras que el CSI YH 1*, el concurso dedicado a los caballos jóvenes, celebrará su primera prueba el viernes por la mañana.

RETRANSMISIÓN TELEVISIVA Y RESULTADOS EN DIRECTO

Todas las pruebas del evento serán retransmitidas por la televisión digital ClipMyHorse.TV y los resultados, lista de participantes de cada prueba, y recorridos podrán seguirse en directo a través de la aplicación Equipe en este link.

APUESTAS : FONDO INICIAL DE LA TRIPLE GEMELA

El fondo inicial para la Triple Gemela partirá, mañana, de 1.200 euros