Más de Uno Gijón 20/07/2023

El ex Ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, nos habla de la iniciativa NEOS, que presenta esta tarde en Gijón. Promueve la recuperación de los fundamentos cristianos.

Por primera vez la Folixa Pola Paz no coincidirá con el festival "militar" aéreo. Mantienen la fecha inicialmente prevista, este domingo, para seguir reclamando que los aviones "de guerra" no sobrevuelen la ciudad. Hablamos también de la intervención que ha realizado esta mañana en la playa de San lorenzo Asturias pol clima para pedir que no se den pasos atrás en la lucha contra el cambio climático.

Entrevistamos a Marta Bango, que ha sido recientemente elegida "Mejor peluquera de España".

Los jueves repasamos además la cartelera de cine.