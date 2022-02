Martí: "Tenemos que conseguir que El Molinón nos ayude"

Martí está pendiente del estado anímico de Kravets, que hoy no se entrenó con permiso del club, para saber si podrá contar con el lateral ucraniano el domingo ante el Zaragoza (El Molinón, 16:00 horas). Calavera, por lesión, está descartado mientras que Rosas y Berto hoy sólo trabajaron de forma parcial con el grupo y parece que no llegarán a tiempo. Martí explicó que "Kravets está jodido; es una situación muy difícil para cualquier persona que ninguno deseamos", y anunció que "vamos a darle todo nuestro apoyo desde el club, como entrenador y persona, para que se sienta lo mejor posible"; el nuevo técnico sportinguista también se refirió a la situación de Eric Ramírez (su pareja está en Kiev a punto de dar a luz) y Bogdan, cuya familia reside en España: "Tanto Bogdan como Eric viven situaciones diferentes. El caso de Eric es también complicado, con la posible llegada de un hijo en breve en el lugar en que se encuentra, lo cual no es agradable. Igualmente, les estamos dando todo nuestro apoyo desde el club".

Sobre el partido del domingo Martí aseguró que "es importantísimo enganchar a la gente, y eso se hace con un equipo valiente y ambicioso. Jugamos ante un gran rival, pero tenemos que conseguir que El Molinón nos ayude a conseguir lostres3 puntos. Sería muy importante volver a sentir ese calor de los aficionados. Yo como local no lo he vivido, pero sí lo he sufrido muchísimo como visitante. Sé que cuando aprieta el equipo tiene 12 sobre el campo". El técnico mallorquín destaca de estos días "lo que más me ha sorprendido en los entrenamientos es el ritmo de balón. Eso junto a la predisposición de aprendizaje que ya comenté. Obviamente hay cosas a mejorar que tenemos que pulir, ya que en 3 días no podemos meter todos nuestros conceptos y tenemos que ir conociéndonos más mutuamente".

Juan Ignacio Martínez, técnico del Zaragoza, recordó hoy en la capital maña que nunca ha perdido un partido ante el Sporting, a lo que Martí bromeó: "Yo tampoco he perdido nunca como entrenador del Sporting, ojalá siga siendo así".

El choque será dirigido por el vasco González Esteban, con Trujillo Suárez en el VAR.

ESCUCHA LO MÁS DESTACADO DE LA RUEDA DE PRENSA DE PEP LLUÍS MARTÍ PREVIA AL PARTIDO ANTE EL ZARAGOZA