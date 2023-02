El mantenimiento de los colegios a examen

Escuchamos lo que opinan todos los partidos con representación en el Ayuntamiento. La oposición en bloque entiende que no se hace el suficiente caso al mantenimiento y exigen una mayor planificación. Los padres y madres también están preocupados porque no ven que se atienda el problema, general en toda Asturias y no solo en Gijón.

Entrevistamos a la nueva concejala de obras, Salomé Díaz, quien defiende cómo han actuado y destaca cómo van a actuar. Asegura que se están adelantando a los problemas futuros con el anuncio de unas revisiones "en profundidad" en todos los colegios que decidan los técnicos. Hasta ahora se hacían, pero no tan "exhaustivas".

En media hora puedes conocer el problema desde todos los puntos de vista.