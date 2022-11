Jordan: "Con continuidad podría haber ido al Mundial"

Jordan Carrillo ha realizado la primera entrevista para un medio de comunicación, nacional o extranjero, desde su llegada al Sporting, y lo ha hecho en ONDA CERO ASTURIAS; el centrocampista mexicano ha hecho repaso a diversas cuestiones en 'Asturias en la Onda'

ADAPTACIÓN: "En los últimos días han cambiado las cosas. No lo pase muy mal, pero un poco sí por no jugar, algo triste pero nada traumático. En Europa todo es un riesgo, pero también cuando me fui a Torreón con 14 años para la residencia de Santos Laguna. Mi hermano acaba de irse, estuvo aquí cuando llegué. Y en cuanto se fue empecé a jugar, él dice que daba mala suerte. Mis padres vendrán próximamente. España es muy diferente a México, pero me gusta mucho: la cultura, la comida, la gente como es... el cambio es grande"

TITULARIDAD: "Nunca sabes cómo saldrán las cosas, pero hay que arriesgar. Nunca me lamenté, seguía creyendo que el momento de demostrar llegaría"

SELECCIÓN NACIONAL: "Nunca sabré si por venir al Sporting me he quedado sin Mundial, es una buena pregunta. Había debutado en abril con el Tata, no tengo idea. De haber seguido jugando allí, con continuidad y demostrando mi potencial, como lo hice el año pasado posiblemente sí hubiera ido. Con 20 años aún quedan Mundiales y seguiremos trabajando para poder ir algún día"

DIFERENCIAS EN EL JUEGO: "Me dí cuenta muy rápido, con los días, y en cada entrenamiento trato de mejorar para demostrar que podía jugar"

IRARRAGORRI: "Hablo con él de vez en cuando. Antes de Málaga me dijo que era mi oportunidad y me motivó y dio confianza. Su consejo fue que le echara ganas"

MARCELO FLORES: "Le conozco porque coincidí con él en la Selección mexicana. Muy buena persona, pero no le he visto ni hablé con él, no tengo su número. No creo que al futbolista mexicano le cueste adaptarse a Europa más que a otros. El mexicano tiene mucho potencial y puede romperla en cualquier Liga"

VOLVER A MÉXICO: "Quiero quedarme en Europa, mi meta es que el Sporting suba a Primera División. No pensé nunca en marchar en enero por no jugar, si eso sólo a final de temporada. Quiero completar la Liga este año"

TIEMPO LIBRE: "Me gusta mucho caminar y conocer sitios, la playa... En México el clima no te permite salir tanto porque hace mucho calor. La gente, aunque no haya jugado mucho, me reconoce por la calle"

