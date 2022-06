Irarragorri: "Nos comemos una buena fabada después"

Alejandro Irarragorri, Fundador y Presidente del Consejo de Administración de Orlegi, reconoció esta pasada madrugada, por primera vez, negociaciones avanzadas para adquirir un club en España, aunque se excuso en la obligada confidencialidad para dar más detalles de la operación. Irarragorri explicó en el programa 'Linea de 4' de TUDN (Televisa Univision Deportes Network) que "no es un secreto que la Liga española es un objetivo y hemos estado atrás y estamos cerca de poder incorporar un nuevo club, del que no puedo hablar mucho, pero sí que la mira está ahí, cerca si Dios quiere". Cuando el presentador le preguntó si al menos podía desvelar si se trataba de un club asturiano (en referencia al Real Sporting), Irarragorri bromeó asegurando que "no, nos comemos una buena fabada después, mi querido Francisco".

El empresario mexicano apuntó que "hemos hecho mucho esfuerzo y enfocados en las áreas de servicios compartidos y las áreas de estrategia y lo que hace el club en operación" y aseguró que "hoy nos sentimos lo suficientemente sólidos para seguir empujando lo que llevamos tiempo, sin tener prisa, pero si la mira muy clara con la expansión a otros países".

Grupo Orlegi es dueño de Santos desde el 2013, en nueve años de gestión los Guerreros han ganado cuatro títulos: dos Liga MX (Clausura 2015, Clausura 2018), una Copa MX (Apertura 2014) y un Campeón de Campeones (2015).

En 2019 Irarragorri compró al Atlas y le transformó la historia. Los Rojinegros arrastraban una ‘maldición’ de 70 años sin levantar un título, mientras que con la llegada de Grupo Orlegi, en tres años de gestión, han ganado tres: un bicampeonato de Liga MX (Apertura 2021, Clausura 2022) y un Campeón de Campeones (2022). Otro equipo que llevó al éxito fue el Tampico Madero al coronarse en la Liga Expansión MX (Apertura 2020), aunque recientemente Grupo Orlegi vendió el club debido a que no contaron con el apoyo empresarial local.

ESCUCHA LAS DECLARACIONES DE IRARRAGORRI SOBRE LA COMPRA DEL SPORTING