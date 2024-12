Irarragorri: "Ayer sentí el mismo dolor que la afición sintió"

Alejandro Irarragorri, tras la Junta de Accionistas

SITIUACIÓN ECONÓMICA: "Es positiva por la evolución que llevamos en base al camino que nos hemos trazado. Siempre entendimos que aquí hay grandes retos, que el club tenía muchas cosas que venían arrastrándose del pasado y que era también por ello una gran oportunidad. El Sporting es un club de Primera División, empezando por su afición y la lealtad de sus socios, por lo que representa para la región, para la ciudad, para el entorno del fútbol"

SITIUACIÓN DEPORTIVA: "Después de lo acontecido aquí ayer, tuvimos cinco minutos para sufrirlo y después a levantarse y a seguir adelante. Creo que ha sido un inicio de temporada prometedor. De alguna manera hemos dejado ir puntos muy relevantes que nos pondrían seguramente en nuestra posición. Sin embargo, yo creo que el proceso es lo que hace que ganes. No nada más aferrarse con los triunfos. Ayer sentí el dolor que la afición siente. Pero por otro lado veo una conexión muy importante entre el equipo y la afición. Entre lo que el equipo busca hacer con el tipo de jugadores que hemos confeccionado"

REFUERZOS: "Cada temporada es distinta. Al final del día no es lo que uno quiere hacer, es lo que puede hacer. En este mercado de fichajes hay unas reglas muy claras. Estamos trabajando en ello para reforzarnos y yo creo que tenemos un equipo muy bien confeccionado. Lo que tenemos que pensar hoy es en el Mirandés. Hay gente trabajando y ponemos todo lo que está de nuestra parte para maximizar nuestros ingresos y manejar nuestros recursos, los números son muy claros"

INTERÉS DE ORLEGI POR OTROS CLUBES: "¿A dónde se va a ir Orlegi? Yo no lo entendería que hubiese una venta del club. El Grupo Orlegi está aquí. Nosotros no hemos venido aquí para ver si ascendíamos al día siguiente. Eso lo dijimos desde el principio. Nuestra meta y nuestro proyecto es a largo plazo. ¿El Valladolid? Los rumores sobre comprar el Valladolid no merecen la pena responderlos (risas). Es totalmente absurdo. Le deseo lo mejor a Diego Cocca, es un buen amigo".

DERBI DE ENERO: "No sé si estaré, dependerá de la agenda. ¿Si apoyaré a Pachuca en la Final de la Intercontinental ante el Real Madrid? Yo tengo que apoyar al Sporting, con eso tengo suficiente ahora"

