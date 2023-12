El intercambiador del Humedal es historia

La alcaldesa, Carmen Moriyón, afirma que el intercambiador contaba con un amplio rechazo en la ciudad. No gustaba, asegura, ni a vecinos, comerciantes o el comité de empresa de Emtusa, que calificó la idea de "estación de autobuses a cielo abierto". Moriyón ha insistido en que podía poner en riesgo la movilidad en la ciudad y se ha mostrado muy satisfecha al lograr que pase a la historia.

Moriyón pide ahora al gobierno asturiano centrar todos los esfuerzos en "lo único que interesa a Gijón". La estación intermodal.

Los 2.5 millones de euros fondos europeos que iban destinados al intercambiador se destinarán a proyectos de movilidad, no necesariamente en Gijón. "De todos modos si los Fondos europeos se usan para proyectos claramente lesivos para Asturias es mejor que no se usen, no podemos caer en el error de que por gastar esos fondos se usen para cuestiones que no son interesantes para la ciudadanía", ha insistido Foro.

La enmienda al presupuesto que sentencia al intercambiador ha contado con el apoyo de PSOE, IU y la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé. El PP, socio de Foro en el gobierno local, se ha abstenido y Vox ha votado en contra.

El Psoe local ha criticado que Foro haya condicionado su apoyo a los presupuestos regionales a que se desistiera del proyecto del intercambiador de Humedal. Entienden que se renuncia a 2.5 millones de euros.