La importancia de la corresponsabilidad

Ya no se ve a los paisanos tirados en el sofá mientras la mujer hace todo, algo que se daba por hecho hace años. Pero eso no quiere decir que el reparto de cargas sea equitativo. Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo realizada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, las mujeres invierten 12,5 horas más a la semana que los hombres en trabajo no remunerado. Y más allá de ese dato, las cargas "mentales" son muy diferentes. Sigue siendo la mujer la que organiza, piensa y planifica.

Los avances conseguidos son evidentes, pero hace falta una mayor implicación de los hombres y, sobre todo, poder hablar de estos temas en pareja para repartir las cargas. Elena Díaz, representante de los mayores, recuerda que en sus tiempos de juventud pensar en estas cosas era una quimera.

De cara al 8M Elena nos recomienda ver el documental sobre el Tren de la Libertad. Se cumplen 10 años desde que un grupo de mujeres de Gijón puso en marcha un movimiento que logró frenar la ley del aborto e hizo dimitir al entonces Ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón. Paloma añade que, como reza el lema del 8M este año, la igualdad es un tren que ya nadie para.