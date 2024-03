Los Óscars se rinden ante 'Oppenheimer' y 'Pobres Criaturas', grandes triunfadoras en la edición de este año; Juan Gancedo nos cuenta lo que pasó en la noche más mágica del cine y los estrenos que esta semana llegan a las salas de OCINE PREMIUM GIJÓN: 'Imaginary', una cinta de terror y 'How to Have Sex', comedia que estuvo presente en los BAFTA de la Academia del Cine Británico.