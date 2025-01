El horario lo marca la mar

Isabel Pacios es la gerente de Lonja Gijón, y tiene claro que su jefe no es otro que la mar. De lo que decidan las mareas dependerá que se levante a las 5, las 6 o la hora que sea. Porque el mar es caprichoso y es importante aprender a adaptarse a él. No es lo mismo organizar una subasta de una especie que otra, aunque todo es acostumbrarse. Y además, nos cuenta Isabel, es un trabajo muy satisfactorio aunque no siempre reconocido.

La actividad puede llegar a ser frenética en algunos momentos. Entre marzo y junio es lo más intenso, sobre todo en las primeras horas de jornada. Trabajo nunca falta, pero relaja la intensidad. Desde primera hora en el musel hay muchas personas organizándose para que quien acude a comprar el pescado se encuentre todo listo. Hay mucho trabajo desconocido y es importante reconocer todo el esfuerzo que se esconde detrás del pescado fresco que consumimos.

Isabel lleva muchos años madrugando y se considera afortunada por varios motivos. Sobre todo por ver unos amaneceres impagables en el Musel. Café y conocer tu cuerpo para saber cuántas horas necesitas dormir son sus trucos para sobrevivir a los madrugones.