CON JUAN GANCEDO

Gijón en la Onda Deportes 10/01/2023

El divorcio Abelardo-Cristo es más que palpable y el canario busca ya una salida, como ayer adelantó en exclusiva Onda Cero. El Tenerife valora otras opciones para la delantera pese al interés del canario en regresar a su tierra natal, mientras que Udinese le da carta blanca siempre y cuando no vuelva a Italia. Zarfino e Izquierdoz no están descartados para Santander, y Rivera parece ya recuperado; Djurdjevic, sancionado, no jugará ante el Racing. Hablamos, como cada martes, de baloncesto con César Morales, y de la preparación de Pablo Carreño de cara al Open de Australia que arranca la semana que viene.