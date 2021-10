Fran Sánchez: "No puedo aguantar que se rompan los acuerdos verbales"

Guerra Civil en Gijón Basket. Una reunión entre Iván Petrovich (Presidente) y Fran Sánchez (entrenador) celebrada el pasado martes antes del entrenamiento, dejó apalabrada la salida del técnico en el momento en el que encontraran un relevo para el banquillo. Todo saltó por los aires cuando al día siguiente se filtró la noticia, reaccionando muy tarde el club que espero a las doce de la noche para confirmar la información con un comunicado oficial.

En Más de Uno Gijón hemos hablado con Fran Sánchez, que a modo de broma explica que "no me cesan en el primer párrafo, pero en el segundo sí, así que me ha cesado un periódico (El Comercio)", y desvela el contenido de la reunión con Petrovich: "Me reúno con el Presidente a las 7 de la tarde y sólo pongo una condición: que no se sepa nada, porque el equipo no puede ir con 0-5 y un entrenador cesado. Dirijo el entrenamiento y cuál es mi sorpresa que nada más acabar mi ayudante me enseña un mensaje de un colega preguntando que si es verdad el cese. A mí eso ya me parece mal"

Sánchez asegura que "decidimos en la reunión que la mejor opción era el relevo, sin problema por mi parte para estar en Betanzos e incluso en el siguiente en casa, por echarles una mano hasta que encontraran entrenador" e indica que "el Presidente informó a la Directiva y al Director Deportivo, no sé quién lo filtraría, pero entiendo que ya no puedo ser el entrenador porque los jugadores saben que estoy cesado". El ya ex-técnico de Gijón Basket explica que "no puedo aguantar que se rompan los acuerdos verbales. El Presidente me jura y me perjura que él no fue, pero si lo sabían 5 personas que piensen quién ha sido", y para los que piensan que pudo ser él mismo quien lo filtró indica que "ellos que entiendan lo que quieran; mis padres, mi hermano y mi hija no lo sabían ayer miércoles a las cuatro de la tarde. Sólo mi pareja lo sabía". Sánchez reconoce que "me ofrecieron continuar en la estructura deportiva", pero asegura que "les digo que lo mejor es que pase el luto por el cese. Después, todos más tranquilos, lo hablaríamos. No creía que fuera el momento".

Corinto Gijón Basket jugará en Betanzos (previsiblemente con Víctor Lago en el banquillo) el domingo a las 5 de la tarde, mientras que Unicaja Oviedo lo hará en la cancha de La Flecha el sábado a las 18:30 horas. Los dos equipos asturianos cierran la clasificación en Liga EBA, aún sin victorias.

En Oro el Unicaja Oviedo recibe a Tau Castelló el sábado a las 18:30 horas en Pumrín, mientras que en Plata el Círculo juega en Marbella ese mismo día a las 6 de la tarde.

