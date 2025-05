Los negocios de la Calle Munuza no tienen dónde descargar

Uno de los comerciantes afectados, Pablo, nos explica que la calle no tenía zona de carga y descarga, pero al existir dos carriles de circulación podían parar brevemente en uno de ellos para que sus proveedores realizasen la operación de carga y descarga. Al eliminarse uno de los carriles en esta prueba, no pueden hacerlo y deben desplazarse a otras calles cercanas. Ya no es solo el trayecto que deben realizar para llevarles la mercancía, sino que tampoco hay zonas habilitadas suficientes en el entorno. Ven venir un problema que puede llevar a algunos negocios a cerrar o a trasladarse a otra calle, advierte Pablo.

Este comerciantes nos asegura que los negocios de la calle Munuza y alrededores están de acuerdo con la idea de ensanchar las aceras de la calle Munuza porque "es un peligro". No le ponen pegas. Pero entiende que el consistorio debe ofrecer alguna alternativa. La idea de reforzar la carga y descarga en calles cercanas no es la solución perfecta pero puede servir. Porque si lo que sucede es que las aceras se ensanchan y las furgonetas de reparto las usan para parar no se ganaría nada.

El problema de atascos que se vieron durante la primera jornada se han mitigado. La mayoría de los registrados ayer se debieron a los problemas que se encontraron los autobuses para dar el giro. "Era algo que se veía venir", afirma Pablo.